Onde assistir a Corinthians x Atlético-PR, pelo Brasileirão Série A 2019

Timão recebe o Furacão nesta quinta-feira (10), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

e -PR entram em campo na noite desta quinta-feira (10), às 19h15 (de Brasília), na Arena, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do GloboEsporte.com. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Corinthians x DATA Quinta-feira, 10 de outubro LOCAL Arena Corinthians - , BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo e exclusiva do GloboEsporte.com. Aqui, na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CORINTHIANS

Sem poder contar com Pedrinho, que está com a Seleção sub-23, Sornoza, na seleção equatoriana, e Júnior Urso, lesionado, o técnico Fábio Carille vai mexer na equipe para encarar o Furacão na Arena, com Boselli e Vagner Love no ataque.

"Vou pensar nos dois (Boselli e Love) porque gostei muito do que aconteceu no . Só não sei se encaixa bem contra o Athletico-PR, que é uma equipe que também tem um conjunto muito bom", disse o treinador.

Quarto colocado, com 44 pontos, o está a oito do líder .

Provável escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf; Vagner Love, Ramiro, Mateus Vital e Clayson; Boselli

ATHLETICO-PR

Assim como o Corinthians, o Furacão precisa lidar com alguns desfalques para o confronto. Além do goleiro e o volante Bruno Guimarães, que estão a serviço das seleções principal e olímpica, o técnico Tiago Nunes também não poderá contar com Nikão, lesionado, e Adriano, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Desta forma, Léo deve ganhar mais uma oportunidade no gol, e Thonny Anderson entre os titulares.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Madson, Thiago Heleno (Lucas Halter), Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini, Nikão, Rony e Marcelo Cirino

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Corinthians Brasileirão 2 de outubro 0 x 0 Corinthians Brasileirão 5 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Corinthians Brasileirão 13 de outubro 18h (de Brasília) x Corinthians Brasileirão 16 de outubro 21h30 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Athletico-PR 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 29 de setembro 1 x 2 Athletico-PR Brasileirão 5 de outubro

Próximas partidas