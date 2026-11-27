Como assistir a Columbus Crew x Inter Miami CF com uma VPN

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. Escolha um serviço de VPN confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida será transmitida oficialmente.

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Prévia da partida

Major League Soccer - 1/8 27 de nov. de 2026 - 20:00 ScottsMiracle-Gro Field

O Columbus Crew recebe o Inter Miami no ScottsMiracle-Gro Field, em Columbus, na sexta-feira, para o Jogo 2 da série melhor de três dos playoffs da Major League Soccer. O Crew lidera por 1 a 0 após uma vitória convincente na estreia.

O Columbus venceu o primeiro jogo por 3 a 0 em Miami, com dois gols de Gonzalo Tapia. O time de Laurent Courtois chega como o sétimo colocado do Leste e venceu seus últimos cinco jogos.

O Inter Miami tem uma missão bem diferente. O time de Kily Gonzalez terminou em segundo lugar no Leste, mas perdeu a estreia na primeira rodada. Uma derrota agora encerraria sua temporada.

Gonzalez assumiu a responsabilidade após o Jogo 1 e apontou as chances desperdiçadas e um cartão vermelho que mudou a partida. O Miami precisa vencer em Ohio para forçar um Jogo 3 decisivo em casa.

Lionel Messi continua sendo a principal referência dos visitantes, embora sua noite em Miami tenha sido marcada por um cartão amarelo e pela desvantagem na primeira rodada. O Columbus quer resolver a série em casa, sem deixar a decisão para o terceiro jogo.

Veja tudo o que você precisa saber sobre onde assistir à partida, incluindo o horário de início e a situação da transmissão pela internet e pela TV.

As informações oficiais sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo desta partida ainda não estão disponíveis. Esta seção será atualizada assim que os detalhes da transmissão forem confirmados.

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