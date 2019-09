Onde assistir a Colón x Atlético-MG, pela semifinal da Copa Sul-Americana

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva para o Brasil nesta quinta-feira (19)

Buscando um bom resultado para amenizar o momento conturbado, o visita o nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), na , pelo primeiro jogo da semifinal da . O DAZN transmite com exclusividade para o o duelo ao vivo. Aqui, na Goal, o torcedor também poderá acompanhar a partida em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Colón x Atlético-MG DATA Quinta-feira, 19 de setembro LOCAL Estádio Brigadier General Estanislao López - ARG HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do Brasil. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

COLÓN

Ao contrário do Atlético-MG, o Colón chega para o duelo super embalado. Sem perder há quatro jogos, a equipe argentina eliminou o Deportivo Municipal ( ), ( ), (Argentina) e Zulia ( ) para chegar na semifinal da Copa Sul-Americana.

No torneio, registra cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota.

ATLÉTICO-MG

Com cinco derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o chega para a semifinal da Copa Sul-Americana bastante pressionado.

O técnico Rodrigo Santana não poderá contar com Ricardo Oliveira, liberado para resolver problemas pessoais, e Luan, após perder espaço na equipe, sequer relacionado.

“Vamos estudar o Colón-ARG para ver como a gente vai fazer o jogo na Argentina. Mas eu confio no grupo que a gente vai fazer uma excelente partida lá na Argentina. Essa responsabilidade é toda nossa de passar de fase novamente na Sul-Americana”, disse o ttreinador.

Provável escalação do Atlético-MG: Cleiton; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio ; Zé Welison; Elias, Chará, Vinícius e Cazares; Di Santo

