Onde assistir a Chile x Colômbia, pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

Seleções entram em campo nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em Santiago; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e fazem um dos duelos mais esperados da segunda rodada das para a 2022. A bola rola nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), em Santiago, capital chilena. A partida será transmitida pela plataforma EI Plus. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Chile x Colômbia DATA Terça-feira, 13 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Nacional de Santiago - CHI HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Chile vai em busca de sua primeira vitória nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 (Foto: Carlos Parra/ANFP)

A partida será transmitida pela plataforma EI Plus. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Após ser derrotada na estreia das Eliminatórias Sul-Americanas, diante do , com um gol sofrido nos minutos finais da partida, a seleção do Chile espera aproveitar o fator casa para conquistar sua primeira vitória na competição.

Mas para isso, terá que passar pela Colômbia, que liderada por James Rodríguez e sob o comando de Carlos Queiroz, chega confiante após derrotar a na última partida por 3 a 0.

Mais artigos abaixo

Escalação do Chile: Cláudio Bravo; Mauricio Isla, Sierralta, Enzo Roco e Alfonso Parot; Echeverría, Arturo Vidal, Charles Aránguiz e Dávila; Vargas e Alexis Sánchez.

Escalação da Colômbia: David Ospina; Stefan Medina, Davinson Sanchez, Yerry Mina e Johan Mojica; Steven Alzate, Jefferson Lerma e James Rodriguez; Duván Zapata; Luis Muriel e Juan Cuadrado.

HISTÓRICO NAS ELIMINATÓRIAS

CHILE

O Chile vai em busca de sua 10ª Copa do Mundo. A Roja tem 145 partidas disputadas em eliminatórias sul-americanas, com 60 vitórias, 28 empates e 57 derrotas.

#HoyjuegaLaRoja ‼



😍🇨🇱 Llegó el día que las #Eliminatorias vuelven al Estadio Nacional 🏟



⏰ A las 21:30 horas, #Chile enfrenta a Colombia, por la segunda fecha del camino rumbo a #Qatar2022 #VamosLaRoja #VamosChile pic.twitter.com/NdkNY0Wi1M — Selección Chilena (@LaRoja) October 13, 2020

COLÔMBIA

Em suas participações nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, a Colômbia disputou 151 jogos, com 57 vitórias, 45 empates e 49 derrotas.

A seleção amarela busca a sua sétima classificação para Copas do Mundo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHILE

JOGO CAMPEONATO DATA Colômbia 0 x 0 Chile Amistoso 12 de outubro de 2019 Uruguai 2 x 1 Chile Eliminatórias 8 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chile x Eliminatórias 11 de novembro de 2020 A confirmar Venezuela x Chile Eliminatórias 16 de novembro de 2020 A confirmar

COLÔMBIA

JOGO CAMPEONATO DATA Colômbia 1 x 0 Peru Amistoso 15 de novembro de 2019 Colômbia 3 x 0 Venezuela Eliminatórias 9 de outubro de 2020

Próximas partidas