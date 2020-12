Onde assistir a Chelsea x West Ham, pela Premier League?

Blues entram em campo nesta segunda-feira (21), às 17h (de Brasília), em Stamford Bridge; veja como acompanhar ao vivo pela TV e na internet

Vindo de duas derrotas consecutivas para times menos ricos, o volta aos gramados diante do nesta segunda-feira (21), às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, fechando a 14ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será transmitida ao vivo pela ESPN , na TV fechada. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x West Ham DATA Segunda-feira, 21 de dezembro de 2020 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Chris Kavanagh

Assistentes: Dan Cook e Sian Massey-Ellis

Quarto árbitro: Simon Hooper

VAR: David Coote

Assistente do VAR: Nick Hopton

ONDE VAI PASSAR?



Blues buscam encostar nos líderes da Premier League / Foto: Getty Images

A partida será transmitida pela ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o minuto a minuto em tempo real !

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

Classificado às oitavas de final da Champions League , o Chelsea agora volta a sua atenção para a Premier League e precisa vencer para tentar colar no , líder da competição. Os Blues perderam uma grande oportunidade de fazê-lo, ao serem derrotados pela , e querem reverter o resultado do último jogo. Ainda com desfalques no departamento médico, Frank Lampard deve mandar a campo praticamente o mesmo time para enfrentar o West Ham.

Ambos Hakim Ziyech e Callum Hudson-Odoi, lesionados, podem voltar para o clássico, mas nenhum dos dois está confirmado.

All eyes on the London derby 👀 @CesarAzpi pic.twitter.com/GgkG6bMJZ5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) December 18, 2020

Provável escalação do Chelsea: Mendy; James, Zouma, Thiago Silva e Chilwell; Kanté, Kovacic e Mason Mount; Pulisic, Giroud e Timo Werner.

WEST HAM

Por outro lado, o West Ham, com uma vitória, pode ultrapassar o rival e chegar até 24 pontos, o suficiente para, contando com uma combinação de resultados, terminar a rodada entre os classificados para a Liga dos Campeões da Uefa .

Para isso, David Moyes escalará o que tem de melhor para tentar uma vitória inesperada no clássico. Nos últimos seis confrontos entre as equipes, porém, os Irons venceram em três das ocasiões.

Provável escalação do West Ham: Fabianski; Coufal, Diop, Ogbonna e Cresswell; Rice e Soucek; Snodgrass, Benrahma e Fornals; Haller.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Chelsea Premier League 12 de dezembro de 2020 2 x 1 Chslea Premier League 15 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chelsea Premier League 26 de dezembro de 2020 14h30 (de Brasília) Chelsea x Premier League 28 de dezembro de 2020 14h30 (de Brasília)

WEST HAM

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 West Ham Premier League 11 de dezembro de 2020 West Ham 1 x 1 Premier League 16 de dezembro de 2020

