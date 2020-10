Onde assistir a Chelsea x Southampton, pela Premier League?

Partida será disputada no Stamford Bridge, neste sábado (17), a partir das 11h (de Brasília); veja onde acompanhar na TV e na internet

O recebe Southampto neste sábado (17), no Stamford Beidge, às 11h (de Brasília), pela quinta rodada da Premier League. A partida será transmitida pela Fox Sports. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Chelsea x DATA Sábado, 17 de outubro de 2020 LOCAL Stamford Bridge, Londres - HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida será transmitida pela Fox Sports. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Chelsea quer tentar embalar na Premier League após vencer na última rodada. O técnico Frank Lampard tem dyas dúvidas quanto a Edouard Mendy, que voltou de sua seleção com uma lesão na coxa, assim como Chilwell, com um problema no pé. Por outro lado, Pulisic e Zieych devem ficar à disposição do treinador.

Ziyech and Pulisic in training today! 💪🔵 pic.twitter.com/YbgBWJTtkq — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 14, 2020

Do outro lado, o Southampton, que também está no meio da tabela, não terá Stuart Armstrong, que testou positivo para covid-19. O jogador é o único desfalque da equipe de Ralph Hassenhuttl.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Chelsea: Willy Caballero, Reece James, Thiago Silva, Zouma, Marcos Alonso, N'Golo Kante, Jorginho, Callum Hudson-Odoi, Kai Havertz, Timo Werner, Tammy Abraham.

Provável escalação do Southampton: Alex McCarthy, Walker-Peters, Jan Bednarek, Vestegaard, Ryan Bertrand, Theo Walcott, Ward-Prowse, Oriol Romeu, Djenepo, Danny Ings, Che Adams.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 4 x 0 Premier League 3 de outubro de 2020 1 (5) x (4) Chelsea 30 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x 20 de outubro de 2020 16h (de Brasília) x Chelsea Premier League 24 de outubro de 2020 13h30 (de Brasília)

SOUTHAMPTON

JOGO CAMPEONATO DATA Southampton 2 x 0 West Bromwich Premier League 4 de outubro de 2020 0 x 1 Southampton Premier League 26 de setembro de 2020

Próximas partidas