Onde assistir a Chelsea x Southampton, pela Premier League

Partida está marcada para este domingo (06), às 10h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Empolgado com a vitória diante do na Liga dos Campeões, o recebe o no Stamford Bridge neste domingo (06), às 10h (de Brasília), em confronto válido pela oitava rodada do torneio inglês. A partida terá transmissão ao vivo da Espn, na TV fechada. Você também pode acompanhar tudo ao vivo na Goal!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Southampton DATA Domingo, 06 de setembro LOCAL Stamford Bridge - ING HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da Espn. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÃO E MAIS

CHELSEA

Com um plantel recheado de promessas, os Blues tentam embalar no Campeonato Inglês e adquirir uma consistência similar a aquela do Liverpool ou do .

Na sétima posição, com 11 pontos, Frank Lampard pode manter o time que fez boa atuação e bateu o por 2 a 0, na sétima rodada da Premier League, com destaque para Tammy Abraham, um dos artilheiros da competição.

Lampard também deve voltar ao esquema tático mais utilizado na competição nacional, o 4-3-3, diferente do 3-4-3 utilizado diante do Lille. Por isso, Kurt Zouma deve ser opção de banco, enquanto o jovem Christensen deve voltar a equipe titular.

Provável escalação: Arrizabalaga; Alonso, Tomori, Christensen e Azpilicueta; Jorginho, Kanté e Kovacic; Mount, Willian e Abraham

SOUTHAMPTON

Depois de uma dolorosa derrota contra o , onde os Saints tiveram um homem a mais por boa parte do jogo, os comandados do técnico Ralph Hasenhüttl tentam se reabilitar na competição.

Para isso, o Southampton conta com Danny Ings, destaque do time nesse começo de temporada, com quatro gols e uma assistência em apenas nove jogos. Atualmente na 14ª posição, o clube do sul da precisa pontuar para não acabar entrando na zona de rebaixamento.

Provável escalação: Gunn; Vestergaard, Yoshida e Bednarek; Bertrand; Hojbjerg, Romeu e Ward-Prowse; Boufal, Ings e Redmond

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Newcastle x Chelsea Premier League 19/10/2019 11h (de Brasília) Ajax x Chelsea Liga dos Campeões 23/10/2019 13h55 (de Brasília)

SOUTHAMPTON

Próximas partidas