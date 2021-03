Onde assistir a Chelsea x Sheffield United, pelas quartas de final da FA Cup?

Chelsea e Sheffield United se enfrentam neste domingo (21), às 10h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, lutando por uma vaga nas semifinais da Copa da Inglaterra. A partida será transmitida ao vivo no DAZN, via streaming. Na Goal , você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui .

Classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões , o Chelsea tenta agora passar de fase em mais um torneio de mata-mata, desta vez, a Copa da Inglaterra.

O time, que não levanta o troféu da FA Cup desde 2018, é o terceiro maior vencedor da competição e está de ânimo renovado após a chegada de Thomas Tuchel.

Para o confronto, o alemão deve utilizar um time misto: nomes como Kepa, Pulisic, Giroud e Christensen podem ser titulares.

