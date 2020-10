Onde assistir a Chelsea x Sevilla, pela Champions League?

Duelo é válido pela primeira rodada do grupo E; veja onde acompanhar na TV e pela internet

Pela primeira rodada do grupo E da UEFA , e se enfrentam nesta terça-feira (20), no Stamford Bridge, às 16h (de Brasília). A partida será transmitida pelo Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal você poderá acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Sevilla DATA Terça-feira, 20 de outubro de 2020 LOCAL Stamford Bridge, Londres, HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida será transmitida pelo Facebook do Esporte Interativo e pela plataforma EI Plus. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Chelsea, que vem buscando uma regularidade dentro da Premier League, terá alguns desfalques para a sua primeira partida na Champions League. Lesionado, Edouard Mendy segue fora e Kepa irá defender a meta dos Blues, enquanto Gilmour, com um problema no joelho, também está fora. Por outro lado, Ziyech e Pulisic estão de volta.

O Sevilla não poderá contar apenas com Jules Kounde, após o zagueiro ter testado positivo para covid-19. Por outro lado, o técnico Julen Lopetegui terá todo o restante do elenco à dua disposição.

Provável escalação do Chelsea: Kepa; James, Silva, Zouma, Chilwell; Kovacic, Jorginho; Mount, Havertz, Pulisic; Werner.

Provável escalação do Sevilla: Bounou; Navas, Rekik, Carlos, Acuna; Rakitic, Fernando, Jordan; Ocampos, De Jong, Suso.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 3 x 3 Premier League 17 de outubro de 2020 Chelsea 4 x 0 Premier League 3 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chelsea Premier League 24 de outubro de 2020 13h30 (de Brasília) Krasnodar x Chelsea Champions League 28 de outubro de 2020 14h55 (de Brasília)

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Granada 1 x 0 Sevilla 17 de outubro de 2020 1 x 1 Sevilla La Liga 4 de outubro de 2020

Próximas partidas