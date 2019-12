Onde assistir a Chelsea x Lille, pela Liga dos Campeões?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (10), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando vencer para seguir na Liga dos Campeões, o recebe o , já sem chances de classificação, na tarde desta terça-feira (10), às 17h (de Brasília), pela sexta rodada do Grupo H da UCL. A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal , você também acompanha tudo em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Lille DATA Terça-feira, 10 de dezembro LOCAL Stamford Bridge - Londes, ING HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Blues precisam vencer para seguir na UCL / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o pelo Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

Ocupando a terceira posição do Grupo H, com oito pontos, os Blues entram em campo precisando vencer para avançar. No entanto, a equipe de Londres atravessa um momento de instabilidade na temporada.

Nos últimos cinco confrontos, foram uma vitória, três derrotas e um empate.

Para o confronto, Jorginho deve iniciar entre os titulares, enquanto Mount pode ficar no banco de reservas.

Provável escalação do Chelsea: Arrizabalaga; James, Zouma, Rudiger, Azpilicueta; Kanté, Jorginho, Kovacic; Willian, Abraham, Pulisic

LILLE

Na lanterna, com apenas um ponto conquistado, o time francês não tem mais chances de classificação e apenas entra em campo para cumprir tabela.

Para o duelo,Reinildo e Adama Soumaoro, são dúvidas

Provável escalação do Lille: Maignan; Çelik, Djaló, Gabriel, Bradaric; André, Soumaré; Sanches, Ikoné, Bamba; Osimhen

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 2 x 1 Premier League 4 de dezembro 3 x 1 Chelsea Premier League 7 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Bournemouth Premier League 14 de dezembro 11h (de Brasília) x Chelsea Premier League 22 de dezembro 13h30 (de Brasília)

LILLE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Lillea 3 de dezembro Lille 1 x 0 Stade Brestois Ligue 1 6 de dezembro

Próximas partidas