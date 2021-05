Onde assistir a Chelsea x Fulham, pela Premier League?

Os times entram em campo neste sábado (1), às 13h30 (de Brasília), em Stamford Bridge; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

É jogo importantíssimo na Premier League: o Chelsea, que não pode vacilar, recebe o desesperado Fulham, neste sábado (1), às 13h30 (de Brasília), pela 34ª rodada da competição, no Stamford Bridge. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Fulham DATA Sábado, 1 de maio de 2021 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Chelsea recebe o Fulham no Stamford Bridge / Foto: Getty Images

A ESPN Brasil, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 13h30h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

A um empate por 0 a 0 de alcançar a final da Liga dos Campeões da Uefa, o Chelsea irá entrar em campo no meio de semana diante do Real Madrid, pelo segundo jogo das semifinais do torneio.

A tendência, então, é que Thomas Tuchel poupe alguns nomes como Thiago Silva, Chilwell, Kanté e Timo Werner. Vale lembrar que Kovacic e Rudiger estão de fora, por lesão - ainda que o alemão tenha chances de atuar no meio de semana.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Zouma, Christensen e Azpilicueta; Alonso, Mount, Jorginho e James; Ziyech e Hudson-Odoi; Havertz.

FULHAM

Já o Fulham não pode se dar ao luxo de poupar jogadores e perder pontos: o time é o 18º colocado da Premier League no momento, e está a sete pontos do Brighton, primeira equipe fora da zona do rebaixamento. Com 15 pontos por jogar, precisar pontuar basicamente em todas as rodadas e ainda torcer contra Brighton, Newcastle, Southampton e Burnley, outros que tem chance de cair.

Assim, Scott Parker irá entrar com tudo o que tem direito: excluindo Cairney e Longolo, que ainda estão lesionados, Tete, que se recupera de Covid-19, e Loftus-Cheek, que não pode jogar, já que pertence ao Chelsea, o time não terá desfalques para tentar conquistar três pontos complicados em Stamford Bridge.

Another big away day.



We’ve stood tall before, let’s fight for the three points! 💪 #FFC pic.twitter.com/YJKjNEbYeK — Fulham Football Club (@FulhamFC) April 30, 2021

Provável escalação do Fulham: Areola; Aina, Andersen e Adarabioyo; Cordova-Reid, Reed, Lemina e Robinson; Lookman e Cavaleiro; Maja.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA West Ham 0 x 1 Chelsea Premier League 24 de abril de 2021 Real Madrid 1 x 1 Chelsea Liga dos Campeões da Uefa 27 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Real Madrid Liga dos Campeões 5 de maio de 2021 16h (de Brasília) Manchester City x Chelsea Premier League 8 de maio de 2021 13h30 (de Brasília)

FULHAM

JOGO CAMPEONATO DATA Fulham 0 x 1 Wolves Premier League 9 de abril de 2021 Arsenal 1 x 1 Fulham Premier League 18 de abril de 2021

Próximas partidas