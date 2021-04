Onde assistir a Chelsea x Brighton, pela Premier League?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), em Stamford Bridge; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em meio ao caos no futebol europeu devido à criação da Superliga, a Premier League continua a todo vapor: nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), o Chelsea recebe o Brighton, no Stamford Bridge, pela 32ª rodada da competição. A partida terá transmissão da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal , o torcedor pode acompanhar todos os lances em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Brighton DATA Terça-feira, 20 de abril de 2021 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 16h (Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Stuart Atwell

Assistentes: Simon Bennett e Eddie Smart

Quarto árbitro: Graham Scott

VAR: Kevin Friend

Assistentes VAR: Darren Cann

A ESPN Brasil transmitirá a partida dessa terça-feira (20). Na Goal , o torcedor pode acompanhar a partida em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

É impossível não falar do assunto do momento: será a primeira partida do Chelsea após o anúncio da criação da Superliga, torneio anual que reunirá alguns dos maiores clubes da Europa como "substituto" a Liga dos Campeões.

Enquanto sofre as muitas críticas relacionadas à Superliga , o time quer tentar terminar a temporada da Premier League entre os quatro primeiros. Para isso, Thomas Tuchel deve escalar vários de seus titulares: apenas Kovacic, por lesão, e Thiago Silva, poupado, ficarão de fora.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma e Rudiger; Hudson-Odoi, Jorginho, Kanté e Alonso; Pulisic e Mount; Havertz.

BRIGHTON

Reconhecido por criar muitas oportunidades durante as partidas, mas sem conseguir capitalizar nas chances, o Brighton, na 16ª colocação , ainda não está seguro na próxima edição da Premier League e precisa pontuar para evitar ser rebaixado.

Para o confronto, Aaron Connolly está de fora e já deve ser titular, mas Percy Tau ainda em seus últimos dias de quarentena e não será relacionado. March e Lamptey estão de fora da temporada.

Provável escalação do Brighton: Sánchez; White, Dunk e Veltman; Grob, Lallana, Bissouma e Moder; Trossard e Welbeck; Maupay.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 0 x 1 Porto Liga dos Campeões 13 de abril de 2021 Chelsea 1 x 0 Manchester City Copa da Inglaterra 17 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO West Ham x Chelsea Premier League 24 de abril de 2021 13h30 (de Brasília) Real Madrid x Chelsea Liga dos Campeões 27 de abril de 2021 16h (de Brasília)

BRIGHTON

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester United 2 x 1 Brighton Premier League 4 de abril de 2021 Brighton 0 x 0 Everton Premier League 12 de abril de 2021

Próximas partidas