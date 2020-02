Onde assistir a Chelsea x Bayern de Munique, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões?

Equipes entram em campo nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Jogão na área! e de Munique entram em campo nesta terça-feira (25), às 17h (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Bayern de Munique DATA Terça-feira, 25 de fevereiro de 2020 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Blues fazem o primeiro jogo em casa nas oitavas de final da UCL / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

Embalado após a vitória sobre o , os Blues entra em campo nas oitavas de final da após a classificação em segundo lugar no Grupo H.

O técnico Lampard não poderá contar com Kanté, que ainda se recupera de uma lesão na coxa.

Provável escalação do Chelsea: Caballero; Azpilicueta, Chistensen, Rudiger; James, Jorginho, Kovacic, Alonso; Willian, Giroud, Mount.

BAYERN DE MUNIQUE

Com 100% de aproveitamento e líder do Grupo B na primeira fase, o Bayern entra em campo com retrospecto positivo quando atua fora de casa. Nos últimos cinco jogos, foram quatro vitórias e apenas uma derrota.

Para o duelo em Londres, a equipe permanece sem a dupla Ivan Perisic e Niklas Sule.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Hernandéz, Alaba, Davies; kimmich, Thiago; Coman, Muller, Gnabry; Lewandowski.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 0 x 2 Premier League 17 de fevereiro Chelsea 2 x 1 Tottenham Premier League 22 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x 23 de fevereiro 17h (de Brasília) x Atlético de Madrid La Liga 1 de março 12h (de Brasília)

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Colônia 1 x 4 Bayern de Munique 16 de fevereiro Bayern de Munique 3 x 2 Paderborn 07 Bundesliga 21 de fevereiro

Próximas partidas