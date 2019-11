Onde assistir a Chelsea x Ajax, pela Liga dos Campeões

Quem vencer nesta terça-feira (05) fica com a liderança do Grupo H da UCL; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Depois da vitória do contra o em Amsterdã, as duas equipes voltam a se enfrentar, desta vez em Londres, pela quarta rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão ao vivo do canal EI Plus além do Facebook do Esporte Interativo. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Ajax DATA Terça-feira, 05 de novembro LOCAL Stamford Bridge - Londres HORÁRIO 17h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão para o no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

Ocupando a primeira posição do Grupo H da UCL, os Blues chegou a oito vitórias nas últimas nove partidas na temporada, após bater o Watford por 2 a 1 na última rodada da Premier League.

Para o duelo desta terça-feira (05) em Londres, o técnico Lampard tem algumas dúvidas de como escalar a equipe. Kanté é a principal dúvida, já que o francês voltou a treinar nesta semana com o grupo. Christensen, Loftus-Cheek, Rudiger e também ainda são dúvidas.

Os garotos que estão se destacando na Premier League devem começar entre os 11 titulares.

AJAX

O Ajax vinha de uma sequência de 19 jogos sem derrotas até encontrar o Chelsea na rodada passada . Líder isolado do , o time busca retomar a liderança do Grupo H.

A equipe holandesa tem somente duas dúvidas para a escalação: Lisandro Martínez e Edson Álvarez.

Provável escalação da Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Beek, Marin; Ziyech, Promes, Neres; Tadic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA Chelsea 1 x 2 Manchester United Inglesa 30 de outubro Watford 1 x 2 Chelsea Premier League 19 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Premier League 09 de novembro 09h30 (de Brasília) x Chelsea Copa da Liga Inglesa 23 de novembro 14h30 (de Brasília)

AJAX

JOGO CAMPEONATO DATA Ajax 4 x 0 Feyernoord Campeonato Holandês 27 de outubro Zwolle 2 x 4 Ajax Campeonato Holandês 01 de novembro

Próximas partidas