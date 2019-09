Onde assistir a Chapecoense x Vasco, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipe de Luxemburgo visita a Arena Condá na noite deste sábado (14), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após duas derrotas seguidas, o enfrenta a neste sábado (14), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Vasco DATA Sábado, 14 de setembro LOCAL Arena Condá - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHAPECOENSE

O técnico interino Emerson Cris deve promover mudanças na equipe para receber o Vasco neste sábado (14). No esquema 4-4-2, a entrada de Aylon no ataque foi notada durante as atividades na semana, enquanto o meia Diego Torres treinou entre os reservas.

Sem contar com Gum e Márcio Araújo, suspensos pela expulsão contra o , não entrarão em campo. Por outro lado, Elicarlos e Renato treinaram com o grupo.

Na zona de rebaixamento, a Chapecoense registra apenas 14 pontos e não vence há três jogos (um empate e duas derrotas).

Provável escalação da Chapecoense: Tiepo, Eduardo, Rafael Pereira, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Amaral, Elicarlos, Campanharo e Augusto; Aylon e Everaldo

VASCO

Com o retorno de Talles Magno, que defendeu a Seleção Sub-17, Vanderlei Luxemburgo já praticamente definiu o time que entrará em campo contra a Chapecoense.

Além do jovem, o treinador também contará com o retorno de Richard, suspenso na derrota para o na última rodada.

Cáceres pode ganhar oportunidade no lugar de Pikachu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Sem vencer há dois jogos, a equipe carioca caiu para a 15ª posição, com 20 pontos. Cinco pontos a mais que o , primeiro time na zona de rebaixamento.

Provável escalação do Vasco: Fernando Miguel; Cáceres, Oswaldo Henríquez, Castán e Danilo Barcelos; Richard, Raul e Marcos Junior; Rossi, Marrony e Talles Magno

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 1 Brasileirão 31/08/2019 CSA 2 x 0 Chapecoense Brasileirão 8 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chapecoense Brasileirão 22/09/2019 11h (de Brasília) -PR x Chapecoense Brasileirão 29/09/2019 a confirmar

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Vasco Brasileirão 01/09/2019 Vasco 0 x 2 Bahia Brasileirão 07/09/2019

Próximas partidas