Onde assistir a Chapecoense x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo na noite deste sábado (2), às 21h (de Brasília), na Arena Condá; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com objetivos distintos na tabela, e entram em campo neste sábado (2), às 21h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x São Paulo DATA Sábado, 2 de novembro LOCAL Arena Condá, SC, BRA HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Derrota para o na última rodada não foi bem aceita pelos torcedores do Tricolor

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHAPECOENSE

Brigando para se manter na Série A do Brasileirão, a entra em campo pensando apenas na vitória para seguir sonhando com a permanência.

Vindo de vitória sobre o na última rodada, a equipe ainda precisa vencer sete e empatar outros dois para evitar o rebaixamento.

Para o confronto, Rafael Pereira deve substituir Mauricio Ramos, que apresentou uma lesão na coxa, enquanto Henrique Almeida, suspenso pelo terceiro cartão, deve dar lugar a Régis.

Provável escalação da Chapecoense: Ricardo; Eduardo, Pereira, Douglas, Pacheco; Araújo, Elicarlos; Régis, Camilo, Roberto; Everaldo

SÃO PAULO

Em crise após a dura derrota para o Palmeiras no meio da semana por 3 a 0, o Tricolor entra em campo visando recuperar a confiança da torcida.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz deve contar com o retorno de Liziero, poupado na última rodada por desgaste muscular, enquanto Pablo segue fora.

Atualmente, o Tricolor ocupa a quarta posição, com 49 pontos, a seis do , terceiro colocado.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Dani Alves, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan Santos, Igor Gomes; Antony, Tchê Tchê, Toró; Pato.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 26 de outubro Atlético-MG 0 x 2 Chapecoense Brasileirão 30 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chapecoense Brasileirão 6 de novembro 21h30 (de Brasília) Chapecoense x Brasileirão 10 de novembro 19h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 2 x 0 Atlético-MG Brasileirão 27 de outubro Palmeiras 3 x 0 São Paulo Brasileirão 30 de outubro

Próximas partidas