Onde assistir a Chapecoense x Santos, pelo Brasileirão Série A 2019?

Equipes entram em campo neste sábado (31), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Após perder a liderança para o , o visita a neste sábado (31), às 19h (de Brasília), em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Santos DATA Sábado, 31 de agosto LOCAL Arena Condá - BRA HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação )

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHAPECOENSE

Pior defesa do Brasileirão, a alcançou a segunda partida sem sofrer gols. Na última rodada, a equipe empatou sem gols com o , depois de vencer o Avai por 1 a 0.

Na zona de rebaixamento e em situação delicada, com 14 pontos, o time sabe que precisa pontuar no sábado (31) para buscar a recuperação.

"No meu ponto de vista é concentração no limite. Altamente concentrado, com erros mínimos. O maior favorito é o Santos, por situação de tabela. A gente já venceu uma em casa e queremos retomar a força da Chapecoense. Esse espírito que a vitória nos deu no último jogo em casa queremos levar para o campeonato. Está aflorando em nós. A cobrança está forte no grupo, para ter resultado. É um ponto favorável para que a gente possa fazer um grande jogo", disse Camilo

Provável escalação: Tiepo; Eduardo, Gum, Maurício Ramos e Bruno Pacheco; Márcio Araújo, Augusto, Camilo e Gustavo Campanharo; Arthur Gomes e Everaldo.

SANTOS

Buscando retomar a ponta na tabela e reencontrar o caminho das vitórias, o Santos tem como principal objetivo retomar a liderança do Brasileirão perdida para o Flamengo na última rodada. Ambos com 33 pontos, o leva vantagem no saldo de gols.

Como de costume, o técnico Jorge Sampaoli deverá mudar a equipe titular para o confronto.

Provável escalação: Everson; Victor Ferraz (Felipe Aguilar); Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Evandro (Alison) e Carlos Sánchez; Derlis González, Eduardo Sasha e Soteldo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 0 Avaí Brasileirão 18 de agosto Botafogo 0 x 0 Chapecoense Brasileirão 27 de agosto

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chapecoense Brasileirão 8 de setembro 19h (de Brasília) Chapecoense x Brasileirão 14 de setembro 17h (de Brasília)

SANTOS

Sem vencer há três rodadas (a última vitória foi a goleada sobre o por 6 a 1), o entra em campo pressionado após perder a liderança para o Flamengo no último fim de semana.

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Santos Brasileirão 18 de agosto Santos 3 x 3 Brasileirão 25 de agosto

Próximas partidas