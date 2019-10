Onde assistir a Chapecoense x Goiás, pelo Brasileirão Série A 2019

Chape entra em campo na noite deste domingo (20), pensando apenas na vitória; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando de nove vitórias e um empate para escapar da , a recebe o neste domingo (20), às 19h (de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto SC), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI !

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Goiás DATA Domingo, 20 de outubro LOCAL Arena Condá - BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto SC), além do Premiere, na TV fechada. Na Goal , você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto, clicando AQUI !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHAPECOENSE

Precisando de nove vitórias e um empate nas 12 rodadas que faltam para o término do Brasileirão, a tem uma missão quase impossível para fugir do rebaixamento.

Na lanterna, com apenas 16 pontos , a equipe entra em campo já sabendo que não pode perder para o Goiás neste domingo.

"A nossa situação não está fácil. Temos 12 jogos para ganhar 10. São poucos que conseguem fazer, quase um milagre, mas estamos focados e determinados. O jogo do já era decisivo, esse do Goiás é mais ainda. Se a vitória não vir contra o Goiás, as chances de permanência quase se encerram, por mais que ainda tenha chances, a distância pode ficar muito longa. Então não pode vacilar. Empate é ruim. Até o empate quase nos coloca na Série B do ano que vem", disse João Ricardo.

Provável escalação da Chapecoense: Tiepo; Sá, Douglas, Pereira, Roberto; Elicarlos, Pacheco; Gomes, Campanharo, Régis; Camilo

GOIÁS

Vindo de empate com o e caindo para a décima posição, com 37 pontos, o Goiás não poderá contar com o seu ataque considerado titular para o confronto com a Chape.

Michael, Leandro Barcia e Rafael Moura estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Além do mais, Gilberto sofreu lesão muscular na coxa e também está fora.

Mais artigos abaixo

"Campeonato Brasileiro é um dos poucos campeonatos em que o lanterna consegue ganhar dos primeiros colocados. Todas as equipes que estão na parte baixa fazem jogos muito bons. A Chapecoense tem feito isso, apesar de o resultado não ter vindo. Foi assim contra o , dentro da casa deles. Seguraram bem a pressão. Temos que ter em mente que vamos para três jogos fora. Jogos difíceis, tanto no Brasileiro como na Copa Verde", disse Yago Felipe.

Provável escalação do Goiás: Tadeu; Yago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane (Breno), Yago Felipe, Léo Sena e Thalles; Rafael Papagaio e Rafinha (Kaio).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 1 Cruzeiro Brasileirão 13 de outubro Palmeiras x Chapecoense Brasileirão 16 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Chapecoense Brasileirão 26 de outubro 19h30 (de Brasília) x Chapecoense Brasileirão 30 de outubro 19h30 (de Brasília)

GOIÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Goiás 1 x 0 Brasileirão 12 de outubro Goiás x Corinthians Brasileirão 16 de outubro

Próximas partidas