Onde assistir à cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Tóquio?

O evento acontece neste domingo (08), às 08h, pelo horário de Brasília; veja como acompanhar

As Olimpíadas mal começaram e já estão bem próximas do fim. No próximo domingo (08), às 08h, de Brasília, ocorrerá o evento de encerramento dos Jogos de Tóquio.

A Goal traz as informações de onde você pode acompanhar o encerramento!

Em que canal acompanhar o encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020?

Há possibilidade de assistir ao fim das Olimpíadas através da TV Globo, na televisão aberta, pelos canais SporTV e BandSports, na televisão por assinatura, e pelo Globoplay, para os que tiverem a assinatura do serviço.

Quais os canais BandSports?

Por satélite

Claro TV - 75 / 575 (HD)

Nossa TV - 37

Oi TV - 168 (HD)

Sky - 210 / 610 (HD)

Vivo TV - 463 (Amazonas) / 878 HD; Amazonas) / 49 (HD; Intelsat 34)

BluTV - 347 (HD)

Por cabo

Claro TV - 75 / 575 (HD)

Vivo TV - 575 (HD)

Quais os canais SporTV?

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

SKY HD: 437, 438 e 439

CLARO TV: 37, 38 e 39

CLARO TV HD: 537, 538 e 539

VIVO TV: 337, 338 e 339

VIVO TV HD: 817, 818 e 819

OI TV HD: 39

Por cabo: