Onde assistir à cerimônia de abertura das Olimpíadas de Tóquio?

O evento acontece nesta sexta-feira (23), às 08h, pelo horário de Brasília, e às 20h, no horário do Japão; veja como acompanhar

Ainda nesta semana, ocorrerá a abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, independentemente de algumas modalidades já terem iniciado, como o futebol feminino, e o futebol masculino, que terá sua primeira partida amanhã (07). Mesmo sem público, o evento irá reunir diferentes pessoas através das redes sociais, por exemplo. A televisão também desenvolve uma maior imersão, substituindo a arquibancada dos estádios.

Onde haverá a transmissão da abertura dos Jogos de Tóquio-2020?

Na TV aberta, a Rede Globo tem exclusividade de imagem para a transmissão do evento, que será comandada pelo narrador Galvão Bueno, com comentários de Marcos Uchôa, além dos ex-atletas Fabi, Daiane dos Santos e Flávio Canto.

Já na televisão por assinatura, o canal SporTV terá a cobertura com a mediação de Luiz Carlos Jr. e Marcelo Barreto, junto aos comentários de Nalbert e Hortência. O BandSports é mais uma opção, onde o comandante será Álvaro José, apelidado de Senhor Olimpíada por conta de seu vasto conhecimento no assunto, e Elia Jr., diretamente de Tóquio, com a presença de outros 17 profissionais.

O futebol nas Olimpíadas! ⚽🏅



A bola já rola em Tóquio, mas você conhece a história do esporte nos Jogos? 🤔



Vamos no pique mostrar 10 curiosidades que você - provavelmente - não sabia 🥅 pic.twitter.com/0ypYeENbrZ — Goal Brasil (@GoalBR) July 21, 2021

O evento será na sexta-feira (23), às 8h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Tóquio, no Japão, reestruturado com o principal intuito de receber os Jogos.