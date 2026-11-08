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Onde assistir a Celta Vigo x Levante ao vivo hoje: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Celta de Vigo x Levante
Celta de Vigo
Levante
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Guia completo para assistir a Celta de Vigo x Levante ao vivo pela LaLiga hoje.

Como assistir a Celta de Vigo x Levante com uma VPN

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Prévia da partida

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La Liga - Rodada 12
Abanca Balaidos

O Celta de Vigo recebe o Levante no Abanca Balaídos, em Vigo, no domingo, 8 de novembro, em um confronto de La Liga de grande importância para os dois clubes, que ocupam posições opostas na tabela.

A equipe de Claudio Giraldez está em 12º lugar em La Liga e tentará encerrar uma sequência de duas derrotas. A derrota por 3 a 0 em casa para o Rayo Vallecano no último fim de semana veio após a eliminação na Liga Europa diante do Union Saint-Gilloise, deixando o Celta com terreno a recuperar nas competições nacional e continental.

O Levante chega em situação pior. A equipe de Luis Castro ocupa o 18º lugar na tabela e perdeu seus dois últimos jogos em La Liga, sofrendo sete gols nessas partidas. Uma sequência que chegou a ser promissora, incluindo uma vitória por 3 a 1 sobre o Athletic Bilbao, perdeu força desde então, e a viagem a Vigo não oferece muito alívio.

O retrospecto do confronto acrescenta um elemento de interesse. O Levante venceu o encontro mais recente por 2 a 3 no Balaídos, em maio de 2026, resultado que dará confiança ao elenco de Castro apesar das dificuldades atuais. O Celta tentará voltar a fazer valer o mando de campo.

Com a disputa contra o rebaixamento se desenhando na parte de baixo da tabela e o Celta precisando de pontos para se afastar do perigo, esta é uma partida que nenhum dos dois pode se dar ao luxo de perder. Veja tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo ao vivo.

As opções de canal de TV e transmissão ao vivo para Celta de Vigo x Levante estão listadas abaixo. Se você estiver viajando para o exterior ou enfrentando restrições geográficas, um serviço de VPN como o ExpressVPN pode ajudar a acessar sua plataforma de streaming habitual de qualquer lugar.

Notícias das equipes e elencos

Escalações de Celta de Vigo x Levante

3-4-3
Celta de Vigo crest
Celta de Vigo
CEL
Formação
Levante crest
Levante
LEV
4-3-3
I. RaduI. RaduM. AlonsoM. AlonsoS. CaceresS. CaceresJ. RodriguezJ. RodriguezJ. RuedaJ. RuedaI. MoribaI. MoribaS. CarreiraS. CarreiraA. AntanonA. AntanonP. DuranP. DuranC. DriouechC. DriouechI. AspasI. AspasM. RyanM. RyanN. PerezN. Perezteam-logoI. NdukweJ. ToljanJ. ToljanA. MandiA. MandiD. RequenaD. RequenaJ. OlasagastiJ. OlasagastiH. SoteloH. SoteloEtta EyongEtta EyongT. FernandezT. FernandezR. BrugueR. Brugue
Levante crest
Levante
LEV
3-4-3
Celta de Vigo

Time titular

Levante

Reservas

Técnico

  • C. Giraldez
  • L. Castro

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