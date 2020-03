Onde assistir a Ceará x Sport, pela Copa do Nordeste?

Cearenses e pernambucanos entram em campo neste domingo (15), pela sétima rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Ceará recebe o neste domingo (15), às 15h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela sétima rodada da . O duelo terá transmissão ao vivo via streaming pela LiveFC e pelo YouTube. A Goal traz os principais informações desse jogão.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Sport DATA Domingo, 15 de março de 2020 LOCAL Arena Castelão - , CE HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O duelo terá transmissão ao vivo via streaming pela LiveFC e pelo YouTube, no canal da Copa do Nordeste.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Ceará está invicto em 2020. Em 14 partidas, o venceu sete partidas e empatou outras sete, por isso, o time comandado por Enderson Moreira quer melhorar, para ficar com mais vitórias do que os incômodos empates.

Já o Sport, que acabou de voltar à Série A do Brasileirão, tem um começo de temporada irregular. O time comandado por Daniel Paulista quer uma vitória contra um grande nordestino para continuar na sequência dos três jogos de invencibi

Provável escalação do Ceará: Fernando Prass; Samuel Xavier, Klaus, Eduardo Brock, Kelvyn; Fabinho, Ricardinho, Fernando Sobral, Vinícius, Leandro Carvalho, Rafael Sobis. ​

Provável escalação do Sport: ​ Luan Polli; Raul Prata, Adryelson, Cleberson, Sander; Willian Farias, Rithely, Lucas Mugni, Yan, Hernane, Marquinhos.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético Cearense 0 x 1 Ceará 08 de março Ceará 1 x 0 Copa do 12 de março

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vitória x Ceará 18 de março 19h15 (de Brasília) CRB x Ceará Copa do Nordeste 21 de março 16h (de Brasília)

SPORT RECIFE

JOGO CAMPEONATO DATA Petrolina 0 x 0 Sport Campeonato Pernambucano 04 de março Sport 1 x 0 Copa do Nordeste 7 de março

Próximas partidas