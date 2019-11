Onde assistir a Ceará x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo neste domingo (24), às 19h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Com objetivos distintos na tabela, Ceará e entram em campo neste domingo (24), às 19h (de Brasília), no Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x São Paulo DATA Domingo, 24 de novembro LOCAL Castelão - Ceará, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do São Paulo quer o time classificado para a Libertadores / Foto: Gety Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CEARÁ

Só pensando em permanecer na Série A do Brasileirão, o entra em campo após duas derrotas seguidas.

"Gostaria de pedir desculpas ao torcedor, nós não gostaríamos de estar nessa posição. Só comigo aqui, lances, jogos, resultados que poderiam ter sido diferentes pra gente estar numa situação melhor. Então peço desculpa. E apoio nesse momento. Porque o que nós fizemos não é o que a gente espera. Faltou algo a mais. Isso já começou na semana. É importante fazer a leitura. Esse é um jogo diferente, contra adversário diferente, com características diferentes.", disse Adilson Batista.

O Ceará ocupa a 15ª posição, com 36 pontos, apenas um a mais que o , o primeiro na zona de rebaixamento.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Tiago Alves e João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Felipe Silva, Chico e Thiago Galhardo; Bergson

SÃO PAULO

Assim como o Ceará, o São Paulo entra em campo pressionado por uma vitória após três rodadas sem saber o que é vencer. No entanto, se o adversário luta pela permanência na primeira divisião, o Tricolor mira no G-4.

O goleiro Tiago Volpi, que sofreu uma lesão no ombro no empate com o , voltou aos treinamentos e poderá atuar.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero, Igor Gomes e Daniel Alves; Antony e Vitor Bueno

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Ceará Brasileirão 10 de novembro 1 x 0 Ceará Brasileirão 17 de novembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ceará Brasileirão 27 de novembro 21h30 (de Brasília) Ceará x -PR Brasileirão 30 de novembro 19h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA São Paulo 0 x 1 Brasileirão 10 de novembro Santos 1 x 1 São Paulo Brasileirão 16 de novembro

Próximas partidas