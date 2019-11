Onde assistir a Ceará x Internacional, pelo Brasileirão Série A 2019

Time nordestino recebe os sulistas nessa quinta-feira (07), no Castelão

O Ceará recebe o nessa quinta-feira (07), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, pela 31ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do canal TNT e aqui na Goal, você acompanha todos os lances do duelo em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste o serviço por um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Internacional DATA Quinta-feira, 6 de novembro LOCAL Castelão - , BRA HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Christian Alekson/cearasc.com)

A partida terá transmissão para o no canal TNT. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CEARÁ

Tiago Alves e Juninho Quixadá são dúvidas para o confronto pois voltaram há poucos aos treinamentos.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva, Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio, João Lucas; William Oliveira, Fabinho, Ricardinho; Thiago Galhardo, Felipe Baxola e Bergson.

INTERNACIONAL

Rodrigo Dourado, Zeca e Nonato estão lesionados e não jogam.

Marcelo Lombra, Nico Lopez e Edenilson estão suspensos.

Provável escalação do Inter: Danilo Fernandes, Heitor, Moledo, Victor Cuesta, Uendel; Rodrigo Lindoso, Patrick, D'Alessandro; Wellington Silva; Parede e Guerrero.