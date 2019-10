Onde assistir a Ceará x Fluminense, pelo Brasileirão Série A 2019

Buscando fugir do Z-4, equipes entram em campo nesta quarta-feira (30); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em duelo direto contra o rebaixamento, Ceará e entram se enfrentam na noite desta quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares (para o CE), além do Premiere para todo o , na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Fluminense DATA Quarta-feira, 30 de outubro LOCAL Castelão - , CE HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Divulgação Ceará)

A partida terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares (para o CE), além do Premiere para todo o Brasil. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CEARÁ

Após empatar com o em 1 a 1 na última rodada, o Ceará entra em campo precisando vencer para se afastar do Z-4 e mirando na classificação para a .

"A gente tem condição. A gente não pode pensar no título do Brasileirão, mas na Sul-Americana a gente tem muitas possibilidades. Não vai ser fácil, mas nossa equipe tem um motivacional muito acima. Tem chances de terminar entre os dez primeiros na competição. Tem que trabalhar e buscar isso, tenho certeza que vamos conseguir", disse Valdo.

Atualmente, o ocupa a 15ª posição, com 30 pontos. A um ponto do Z-4 e a três da zona de classificação para a Copa Sul-Americana.

Provável escalação do Ceará: Diogo Silva; Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio e João Lucas; William Oliveira, Fabinho, Ricardinho; Thiago Galhardo; Lima e Bérgson

FLUMINENSE

Assim como o Ceará, o Tricolor ficou no empate com a e, após se recuperar no Brasileirão e se afastar do Z-4, voltou a ficar ameaçado após queda de rendimento.

Para o confronto, o técnico Marcão não poderá contar com Allan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Airton deve ser o seu substituto.

Provável escalação do Fluminense: Muriel; Gilberto, Nino, Digão, Henrique; Ganso, Airton, Danielzinho; Nem, González, Paulo

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Ceará Brasileirão 21 de outubro Ceará 1 x 1 Vasco Brasileirão 26 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ceará Brasileirão 2 de novembro 19h (de Brasília) Ceará x Brasileirão 7 de novembro 19h30 (de Brasília)

FLUMINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 0 Fluminense Brasileirão 20 de outubro Fluminense 1 x 1 Chapecoense Brasileirão 26 de outubro

Próximas partidas