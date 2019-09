Onde assistir a Ceará x Cruzeiro, pelo Brasileirão Série A 2019

Cearenses e mineiros entram em campo nesta quarta, às 19h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a recuperação no Campeonato Brasileiro, o visita o Ceará nesta quarta (25), às 19h30 (de Brasília), no Castelão, em duelo válido pela 21ª rodada do torneio nacional. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Cruzeiro DATA Quarta-feira, 25 de setembro LOCAL Castelão - HORÁRIO 19h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto:Vinnicius Silva/Cruzeiro EC)

A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligando no duelo em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CEARÁ

A última vitória dos cearenses foi no dia 10 de agosto, quando o time goleou a por 4 a 1, jogando em casa. Desde então, a sequência negativa do time conta com quatro derrotas e somente dois empates. Na última rodada, o time foi surpreendido pelo , que ganhou por 1 a 0 jogando em Alagoas.

O Ceará deve contar com as voltas de Samuel Xavier, Ricardinho e Diogo Silva, que não atuaram na última partida. Destaque do time no campeonato, Thiago Galhardo deve jogar normalmente.

Provável escalação do Ceará : Diogo Silva; Samuel Xavier, Tiago Alves, Valdo, João Lucas; Fabinho, Ricardinho, Thiago Galhardo; Leandro Carvalho, Felippe Cardoso e Lima.

CRUZEIRO

O treinador Rogério Ceni pode contar com um reforço importantíssimo para o duelo desta quarta-feira. O meia Rodriguinho está completamente recuperado da cirurgia na região lombar e está treinando com o grupo. Porém, a presença dele não é garantida. Dedé também deve voltar ao time.

Se quiser voltar para Belo Horizonte com os três pontos, o Cruzeiro deverá se superar. No Campeonato Brasileiro, o time mineiro ainda não venceu nenhum jogo como visitante. Foram quatro empates e seis derrotas. Ou seja, somente quatro pontos em dez jogos.

Provável escalação do Cruzeiro : Fábio; Ojeruela, Dedé, Fabrício Bruno, Egídio; Henrique, Éderson, Dodô (ou Thiago Neves), Robinho; David (ou Ezequiel) e Pedro Rocha.

RETROSPECTO RECENTE ENTRE AS EQUIPES

Em 16 jogos entre as equipes, o Cruzeiro registra nove vitórias, o Ceará venceu três vezes e houveram outros quatro empates. Nos últimos cinco confrontos, foram três vitórias da por 1 a 0, uma da equipe cearense, além de um empate. DATA JOGO COMPETIÇÃO 01/05/2019 Cruzeiro 1 x 0 Ceará Brasileirão 24/10/2018 Cruzeiro 0 x 2 Ceará Brasileirão 03/06/2018 Ceará 0 x 1 Cruzeiro Brasileirão 27/11/2011 Ceará 2 x 2 Cruzeiro Brasileirão 20/08/2011 Cruzeiro 1 x 0 Ceará Brasileirão

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 0 x 0 Brasileirão 14 de setembro CSA 1 x 0 Ceará Brasileirão 22 de setembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético MG x Ceará Brasileirão 29 de setembro 19h (de Brasília) Ceará x Brasileirão 06 de outubro 16h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Cruzeiro Brasileirão 14 de setembro Cruzeiro 1 x 2 Brasileirão 21 de setembro

Próximas partidas