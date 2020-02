Onde assistir a Ceará x Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Castelão; veja onde acompanhar ao vivo na TV e na internet

Ceará e -PB entram em campo na tarde desta quarta-feira (26), às 17h (de Brasília), em duelo válido pela quinta rodada da . A partida terá transmissão ao vivo no YouTube, de graça, para todo o , e pela LiveFC, serviço de streaming com todos os jogos da competição.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ceará x Botafogo-PB DATA Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2020 LOCAL Castelão - , BRA HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Stephan Eilert / cearasc.com

O jogo pode ser assistido ao vivo na internet pelo Youtube, gratuitamente, para todo o Brasil, e na LiveFC, serviço de assinatura que transmite todos os jogos da Copa do Nordeste. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo-real, clicando AQUI !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sétimo colocado do Grupo B da Copa do Nordeste, o Ceará ainda está invicto na competição: em quatro jogos, conquistou quatro empates. Os resultados fracos levaram a diretoria a demitir Argel Fucks e trazer Enderson Moreira, treinador da equipe nos melhores momentos do em 2019, de volta.

O técnico poderá contar com o retorno de Lima, recuperado de uma virose.

Do outro lado, o Botafogo-PB aparece na terceira posição, com oito pontos, visando assumir a liderança do torneio. No momento, faltam quatro rodadas para encerrar a primeira fase e iniciar o mata-mata.

Provável escalação do Ceará : Fernando Prass; Samuel Xavier, Luiz Otávio, Klaus e Bruno Pacheco; Charles, W. Oliveira, Fernando Sobral e Felipe Baxola; Leandro Carvalho (Bergson ou Vinícius) e Rafael Sóbis

Provável escalação do Botafogo-PB: a ataulizar

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA ABC 0 x 0 Ceará Copa do Nordeste 08 de fevereiro -PA 1 x 2 Ceará 12 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Ceará Copa do Brasil 19 de fevereiro 21h30 (de Brasília) Ceará x Caucaia 22 de fevereiro 16h (de Brasília)

BOTAFOGO-PB

JOGO CAMPEONATO DATA Campinense 0 x 1 Botafogo-PB Campeonato Paraibano 19 de fevereiro CSP 1 x 1 Botafogo-PB Campeonato Paraibano 22 de fevereiro

Próximas partidas