Onde assistir a Cazaquistão x França, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo?

Equipes entram em campo neste domingo (28), às 10h (de Brasília), em Nur-Sultã; saiba como acompanhar na TV e na internet

A França, atual campeã do mundo, entra em campo neste domingo (28), às 10h (de Brasília), contra o Cazaquistão, na Astana Arena, no Leste Europeu, pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A partida terá transmissão ao vivo no streaming da Estádio TNT Sports . Aqui na Goal, você acompanha a partida em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Cazaquistão x França DATA Domingo, 28 de março de 2021 LOCAL Astana Arena - Nur-Sultã, CAZ HORÁRIO 10h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



França continua sua jornada rumo ao Qatar. Foto: Getty

A Estádio TNT Sports, no streaming, será responsável por transmitir o jogo desse domingo (28). Aqui na Goal , você pode acompanhar minuto a minuto do confronto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

FRANÇA

Atual campeã do mundo, a seleção francesa não deve ter grandes novidades para a estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Didier Deschamps convocou 26 atletas para os três primeiros confrontos da competição, sem nenhuma surpresa.

Após o empate diante da Ucrânia, Les Blues quer a primeira vitória, agora diante do Cazaquistão, que nunca disputou uma Copa.

Les 26 Bleus retenus pour débuter les Qualifications pour la Coupe du Monde 2022 ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/Tsl0dkv2UY — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 18, 2021

Provável escalação da França: Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe e Hernandez; Ndombelé e Pogba (Rabiot); Griezmann; Mbappé e Coman; Giroud (Martial).

CAZAQUISTÃO

O Cazaquistão conta com oito jogadores que atuam fora de seus país na lista de convocados: Baktiyar Zaynutdinov, do CSKA Moscow, é o grande destaque da equipe no momento.

A seleção conseguiu a classificação para o Grupo C da Liga das Nações na edição 2018-19, mas esteve entre os quatro últimos na última temporada e terá que disputar um playoff contra a Moldávia para não ser rebaixada. O time folgou na primeira rodada e estreará diante da França.

🇰🇿 ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ ҚҰРАМАСЫНЫҢ ФРАНЦИЯ МЕН УКРАИНАҒА ҚАРСЫ ОЙЫНДАРҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАМЫ



➖



🇰🇿 СОСТАВ СБОРНОЙ КАЗАХСТАНА НА МАТЧИ ПРОТИВ ФРАНЦИИ И УКРАИНЫ https://t.co/TywKxqlZ3o pic.twitter.com/d5cpy6wNur — Kazakhstan Football Federation (@KFF_Team) March 17, 2021

Provável escalação da Cazaquistão: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

FRANÇA

JOGO CAMPEONATO DATA França 4 x 2 Suécia Liga das Nações 17 de novembro de 2020 França 1 x 1 Ucrânia Eliminatórias da Copa do Mundo 24 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bósnia e Hezergovina x França Eliminatórias da Copa do Mundo 31 de março de 2021 15h45 (de Brasília) França x Alemanha Eurocopa 15 de junho de 2021 16h (de Brasília)

CAZAQUISTÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Albânia 3 x 1 Cazaquistão Liga das Nações 15 de novembro de 2020 Cazaquistão 1 x 2 Lituânia Liga das Nações 18 de novembro de 2020

Próximas partidas