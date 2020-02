Onde assistir a Caxias do Sul x Internacional, pelo Campeonato Gaúcho 2020?

No sábado (29), pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Gaúcho, o Inter vista o Caxias; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A segunda rodada do vai começar neste sábado (29) e o enfrenta o , campeão da primeira rodada, às 19h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pelo pay-per-view do Premiere. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Caxias x Internacional DATA Sábado, 29 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Centenário - Caxias do Sul, BRA HORÁRIO 19h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Os colorados vão enfrentar o campeão Caxias na primeira rodada da segunda fase do Gaúcho/ Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CAXIAS

Com a vitória de 1x0 em cima do , o Caxias foi campeão da primeira rodada do . Agora está motivado na disputa da segunda fase para tentar conquistar o título da competição.

Provável escalação do Caxias: Marcelo Pitol; Ivan, Laércio, Thiago Sales, Eduardo Diniz; Juliano, Felipe Tontini, Diogo Oliveira, Léo Tilica; Juninho Potiguar, Gilmar.

INTERNACIONAL

Depois de se classificar para a fase de grupos da Libertadores, o Inter vai dividir as forças entre as duas competições. Na primiera fase do Estadual, o caiu para o rival Grêmio na semi-final.

Provável escalação do Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Víctor Cuesta, Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato, D'Alessandro; Marcos Guilherme, Thiago Galhardo.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CAXIAS

JOGO CAMPEONATO DATA Caxias 1 x 0 Ypiranga Campeonato Gaúcho 16 de fevereiro de 2020 Caxias 1 x 0 Grêmio Campeonato Gaúcho 22 de fevereiro 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Luiz x Caxias Campeonato Gaúcho 8 de merço de 2020 17h (de Brasília) Caxias x Novo Hamburgo Campeontao Gaúcho 15 de março de 2020 17h (de Brasília)

INTERNACIONAL

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Internacional Pré-Libertadores 19 de fevereiro de 2020 Internacional 1 x 0 Tolima Pré-Libertadores 26 de fevereiro de 2020

Próximas partidas