Onde assistir a Carajás x Paysandu, pela primeira fase do Campeonato Paraense?

Válido pela terceira rodada da primeira fase, o jogo é no domingo (14), às 10h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Carajás e Paysandu se enfrentam neste domingo (14), às 10h30 (de Brasília), pela terceira rodada da primeira fase do Campeonato Paraense. A partida terá transmissão ao vivo da TV Cultura do Pará. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Carajás x Paysandu DATA Domingo, 14 de março de 2021 LOCAL Mamazão - Balém, PA 10h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcos José Soares de Almeida

Assistentes: Luis Diego Nascimento Lopes e Jhonathan Leone Lopes

ONDE VAI PASSAR?



O Paysandu joga fora de casa contra o Carajás / Foto: Divulgação

A TV Cultura do Pará, canal aberto, vai passar o jogo deste domingo, às 10h30 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CARAJÁS

Com uma vitória e uma derrota, o Carajás e vice-líder do Grupo B no Parazão, atrás do Remo e seguido por Tuna e Tapajós.

Provável escalação do Carajás: Fernando; Zizao, Silvio, Leonardo, Galvão, Ednaldo, Andrezinho, irlan, Mariano, Angelo e Balotele

PAYSANDU

No Grupo A, com uma vitória e um empate, o Papão é líder, seguido por Bragantino-PA, Gavião Kyikatejê e Itupiranga.

Provável escalação do Paysandu: Victro Souza; Israel, Perema, Denilson, Yan, Diego Matos, Ratinho, Ruy, Marlon, Ari Moura e Nicolas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CARAJÁS

JOGO CAMPEONATO DATA Gavião 1 x 3 Carajás Campeonato Paraense 6 de março de 2021 Carajás 0 x 2 Bragantino-PA Campeonato Paraense 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Itupiranga x Carajás Campeonato Paraense 21 de março de 2021 16h (de Brasília)

PAYSANDU

JOGO CAMPEONATO DATA Madureira 0 x 1 Paysandu Copa do Brasil 10 de março de 2021 Paragominas 0 x 2 Paysandu Campeonato Paraense 4 de março de 2021

Próximas partidas