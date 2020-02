Onde assistir a Campinense x Atlético-MG, pela Copa do Brasil?

Galo entra em campo nesta quarta-feira (12), às; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Estreando na Copa do , o visita o Campinense nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), com a vantagem do empate. A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo para Minas Gerais, além do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Campinense x Atlético-MG DATA Quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020 LOCAL Amigão - Campina Grande, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



quer a classificação na / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para Minas Gerais, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Jogando por um empate para avançar de fase na Copa do Brasil, o Galo entra em campo com Dudamel podendo mundar a escalação da equipe, uma vez que não contar com Cazares, Blanco, Maicon Bolt e Bruno Silva, lesionados.

Por outro lado, o Campinense perdeu os 100% de aproveitamento no Campeonato Paraibano no último fim de semana e encara o Atlético-MG pensando apenas na vitória para avançar de fase.

Provável escalação do Atlético-MG: Michael; Maílton (Patric), Réver, Gabriel e Guilherme Arana (Fábio ); Zé Welison, Jair, Allan, Borrero (Hyoran) e Marquinhos; Di Santo

Provável escalação do Campinense: Adilson Júnior, Igor, Vitão, Uesles e Matheus Camargo; Pêu, Robertinho, Matheus Silva e Romário Becker; Fábio Júnior e Vargas (Rafael Ibiapino)

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CAMPINENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Perilima 1 x 3 Campinense Campeonato Paraibano 26 de janeiro Atlético Cajazeiras 1 x 0 Campinense Campeonato Paraibano 9 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Campinense x Treze Campeonato Paraibano 12 de fevereiro 21h30 (de Brasília) Campinense x -SP Campeonato Paraibano 19 de fevereiro 19h15 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

JOGO CAMPEONATO DATA Unión de Santa Fé x Atlético-MG 7 de fevereiro URT 0 x 1 Atlético-MG 9 de fevereiro

Próximas partidas