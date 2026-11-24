Horário de Buffalo Bills x Kansas City Chiefs

O Buffalo Bills recebe o Kansas City Chiefs no Highmark Stadium, em Orchard Park, Nova York, em um confronto decisivo no Dia de Ação de Graças, pela 12ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para quinta-feira, 26 de novembro, às 21:20 (BRT).

Josh Allen e o Buffalo Bills (9-1) enfrentam Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs (8-2) em um duelo histórico que vale o controle da primeira posição da AFC.

Onde assistir a Buffalo Bills x Kansas City Chiefs

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Notícias dos times para Buffalo Bills x Kansas City Chiefs

Notícias do Buffalo Bills

Momento recente e contexto : O Buffalo chega com uma sequência de seis vitórias após vencer o Miami Dolphins por 26 a 9 na 11ª semana. Embora a defesa do Bills não tenha cedido um touchdown em 15 quartos, seu jogo aéreo tem sido questionado pelas perdas de posse e pelas dificuldades na red zone durante uma sequência recente de confrontos contra quarterbacks reservas.

: O Buffalo chega com uma sequência de seis vitórias após vencer o Miami Dolphins por 26 a 9 na 11ª semana. Embora a defesa do Bills não tenha cedido um touchdown em 15 quartos, seu jogo aéreo tem sido questionado pelas perdas de posse e pelas dificuldades na red zone durante uma sequência recente de confrontos contra quarterbacks reservas. Sem novas lesões graves na 11ª semana : O Buffalo não teve novas lesões graves contra o Miami. O wide receiver DJ Moore deixou o jogo brevemente no primeiro tempo por um problema no joelho, mas Joe Brady, técnico principal da equipe, confirmou que ele voltou sem perder nenhuma campanha ofensiva. O defensive tackle Ed Oliver foi incluído no relatório de lesões no fim do sábado por um problema na região oblíqua, mas entrou em campo e jogou.

: O Buffalo não teve novas lesões graves contra o Miami. O wide receiver DJ Moore deixou o jogo brevemente no primeiro tempo por um problema no joelho, mas Joe Brady, técnico principal da equipe, confirmou que ele voltou sem perder nenhuma campanha ofensiva. O defensive tackle Ed Oliver foi incluído no relatório de lesões no fim do sábado por um problema na região oblíqua, mas entrou em campo e jogou. Titulares sob observação : O Buffalo poupou vários jogadores importantes na 11ª semana pensando no curto intervalo até o jogo seguinte. O cornerback Christian Benford (virilha), o tight end Dalton Kincaid (polegar/tornozelo), o inside linebacker Dorian Williams (panturrilha) e o defensive lineman T.J. Sanders (ombro) não enfrentaram o Dolphins e serão acompanhados de perto durante os treinos de segunda a quarta-feira, em uma semana de preparação reduzida.

: O Buffalo poupou vários jogadores importantes na 11ª semana pensando no curto intervalo até o jogo seguinte. O cornerback Christian Benford (virilha), o tight end Dalton Kincaid (polegar/tornozelo), o inside linebacker Dorian Williams (panturrilha) e o defensive lineman T.J. Sanders (ombro) não enfrentaram o Dolphins e serão acompanhados de perto durante os treinos de segunda a quarta-feira, em uma semana de preparação reduzida. Profundidade do elenco e ajustes: Com Williams fora, o linebacker calouro Kaleb Elarms-Orr fez sua primeira partida como titular na carreira, enquanto os veteranos Shaq Thompson e Tre'Davious White foram chamados do elenco de treinos para reforçar a defesa. O safety Damar Hamlin (dedo do pé) e o tight end Jackson Hawes (ombro) jogaram no domingo apesar de terem sido listados como dúvidas.

Notícias do Kansas City Chiefs

Momento recente e contexto : O Kansas City chega com três vitórias seguidas após golear o Arizona Cardinals por 34 a 7. O quarterback Patrick Mahomes lançou oito passes para touchdown nas últimas duas semanas, mantendo o Chiefs firme na disputa da AFC West apesar de desfalques importantes no lado direito da linha ofensiva e entre os running backs.

: O Kansas City chega com três vitórias seguidas após golear o Arizona Cardinals por 34 a 7. O quarterback Patrick Mahomes lançou oito passes para touchdown nas últimas duas semanas, mantendo o Chiefs firme na disputa da AFC West apesar de desfalques importantes no lado direito da linha ofensiva e entre os running backs. Incerteza entre os running backs : O running back titular Kenneth Walker III perdeu seu segundo jogo consecutivo no domingo devido a uma lesão na virilha. Andy Reid, técnico principal da equipe, havia dito que o time estava sendo cauteloso antes da semana curta que antecede o jogo em Buffalo, dando a Walker quatro dias para se recuperar na esperança de que ele volte.

: O running back titular Kenneth Walker III perdeu seu segundo jogo consecutivo no domingo devido a uma lesão na virilha. Andy Reid, técnico principal da equipe, havia dito que o time estava sendo cauteloso antes da semana curta que antecede o jogo em Buffalo, dando a Walker quatro dias para se recuperar na esperança de que ele volte. Desfalques na linha ofensiva : O Chiefs jogou sem dois integrantes importantes da linha ofensiva contra o Arizona: o right guard titular Trey Smith (sob protocolo de concussão desde a 10ª semana) e o tackle Jaylon Moore (tornozelo). Ambos precisam cumprir rapidamente as etapas necessárias em um período reduzido de treinos para poder proteger Mahomes contra a linha defensiva do Buffalo.

: O Chiefs jogou sem dois integrantes importantes da linha ofensiva contra o Arizona: o right guard titular Trey Smith (sob protocolo de concussão desde a 10ª semana) e o tackle Jaylon Moore (tornozelo). Ambos precisam cumprir rapidamente as etapas necessárias em um período reduzido de treinos para poder proteger Mahomes contra a linha defensiva do Buffalo. Novas lesões na 11ª semana : O tight end Noah Gray (costelas) e o fullback Ben VanSumeren (joelho) deixaram o jogo contra o Cardinals no fim do último quarto, na mesma jogada. Com o tight end Jared Wiley já na lista de lesionados, a possível ausência de Gray pode colocar à prova a profundidade do elenco do Kansas City atrás de Travis Kelce, que jogou na 11ª semana apesar de ter sido listado com problemas leves na panturrilha e no tornozelo.

: O tight end Noah Gray (costelas) e o fullback Ben VanSumeren (joelho) deixaram o jogo contra o Cardinals no fim do último quarto, na mesma jogada. Com o tight end Jared Wiley já na lista de lesionados, a possível ausência de Gray pode colocar à prova a profundidade do elenco do Kansas City atrás de Travis Kelce, que jogou na 11ª semana apesar de ter sido listado com problemas leves na panturrilha e no tornozelo. Atenção à linha defensiva: O defensive tackle Omarr Norman-Lott (joelho) foi liberado para voltar antes da 11ª semana, mas não jogou no domingo, enquanto o defensive lineman calouro Peter Woods (pescoço) perdeu sua terceira partida consecutiva.

Buffalo Bills BUF Sequência Kansas City Chiefs KC BUF BUF KC KC Todos os jogos Todos os jogos Buffalo Bills BUF 26 9 Miami Dolphins MIA V New York Jets NYJ 12 31 Buffalo Bills BUF V Minnesota Vikings MIN 6 23 Buffalo Bills BUF V Buffalo Bills BUF 36 10 Baltimore Ravens BAL V Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 149 Todos os jogos Todos os jogos Kansas City Chiefs KC 34 7 Arizona Cardinals ARZ V Atlanta Falcons ATL 13 35 Kansas City Chiefs KC V Kansas City Chiefs KC 35 12 New York Jets NYJ V Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC D Seattle Seahawks SEA 20 3 Kansas City Chiefs KC D Partidas disputadas 5 Pontos marcados 131