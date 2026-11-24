Horário de Buffalo Bills x Kansas City Chiefs
O Buffalo Bills recebe o Kansas City Chiefs no Highmark Stadium, em Orchard Park, Nova York, em um confronto decisivo no Dia de Ação de Graças, pela 12ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para quinta-feira, 26 de novembro, às 21:20 (BRT).
Josh Allen e o Buffalo Bills (9-1) enfrentam Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs (8-2) em um duelo histórico que vale o controle da primeira posição da AFC.
Onde assistir a Buffalo Bills x Kansas City Chiefs
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Notícias dos times para Buffalo Bills x Kansas City Chiefs
Notícias do Buffalo Bills
- Momento recente e contexto: O Buffalo chega com uma sequência de seis vitórias após vencer o Miami Dolphins por 26 a 9 na 11ª semana. Embora a defesa do Bills não tenha cedido um touchdown em 15 quartos, seu jogo aéreo tem sido questionado pelas perdas de posse e pelas dificuldades na red zone durante uma sequência recente de confrontos contra quarterbacks reservas.
- Sem novas lesões graves na 11ª semana: O Buffalo não teve novas lesões graves contra o Miami. O wide receiver DJ Moore deixou o jogo brevemente no primeiro tempo por um problema no joelho, mas Joe Brady, técnico principal da equipe, confirmou que ele voltou sem perder nenhuma campanha ofensiva. O defensive tackle Ed Oliver foi incluído no relatório de lesões no fim do sábado por um problema na região oblíqua, mas entrou em campo e jogou.
- Titulares sob observação: O Buffalo poupou vários jogadores importantes na 11ª semana pensando no curto intervalo até o jogo seguinte. O cornerback Christian Benford (virilha), o tight end Dalton Kincaid (polegar/tornozelo), o inside linebacker Dorian Williams (panturrilha) e o defensive lineman T.J. Sanders (ombro) não enfrentaram o Dolphins e serão acompanhados de perto durante os treinos de segunda a quarta-feira, em uma semana de preparação reduzida.
- Profundidade do elenco e ajustes: Com Williams fora, o linebacker calouro Kaleb Elarms-Orr fez sua primeira partida como titular na carreira, enquanto os veteranos Shaq Thompson e Tre'Davious White foram chamados do elenco de treinos para reforçar a defesa. O safety Damar Hamlin (dedo do pé) e o tight end Jackson Hawes (ombro) jogaram no domingo apesar de terem sido listados como dúvidas.
Notícias do Kansas City Chiefs
- Momento recente e contexto: O Kansas City chega com três vitórias seguidas após golear o Arizona Cardinals por 34 a 7. O quarterback Patrick Mahomes lançou oito passes para touchdown nas últimas duas semanas, mantendo o Chiefs firme na disputa da AFC West apesar de desfalques importantes no lado direito da linha ofensiva e entre os running backs.
- Incerteza entre os running backs: O running back titular Kenneth Walker III perdeu seu segundo jogo consecutivo no domingo devido a uma lesão na virilha. Andy Reid, técnico principal da equipe, havia dito que o time estava sendo cauteloso antes da semana curta que antecede o jogo em Buffalo, dando a Walker quatro dias para se recuperar na esperança de que ele volte.
- Desfalques na linha ofensiva: O Chiefs jogou sem dois integrantes importantes da linha ofensiva contra o Arizona: o right guard titular Trey Smith (sob protocolo de concussão desde a 10ª semana) e o tackle Jaylon Moore (tornozelo). Ambos precisam cumprir rapidamente as etapas necessárias em um período reduzido de treinos para poder proteger Mahomes contra a linha defensiva do Buffalo.
- Novas lesões na 11ª semana: O tight end Noah Gray (costelas) e o fullback Ben VanSumeren (joelho) deixaram o jogo contra o Cardinals no fim do último quarto, na mesma jogada. Com o tight end Jared Wiley já na lista de lesionados, a possível ausência de Gray pode colocar à prova a profundidade do elenco do Kansas City atrás de Travis Kelce, que jogou na 11ª semana apesar de ter sido listado com problemas leves na panturrilha e no tornozelo.
- Atenção à linha defensiva: O defensive tackle Omarr Norman-Lott (joelho) foi liberado para voltar antes da 11ª semana, mas não jogou no domingo, enquanto o defensive lineman calouro Peter Woods (pescoço) perdeu sua terceira partida consecutiva.
Sequência
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