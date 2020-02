Onde assistir a Brusque x Sport, pela Copa do Brasil?

Leão entra em campo nesta quarta-feira (12), às 19h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado, o Sport entra em campo contra o Brusque nesta quarta-feira (5), às 19h15 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do . A partida terá transmissão ao vivo do Sportv, além do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brusque x Sport DATA Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio Augusto Bauer - Santa Catarina, BRA HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Torcida do Sport não está confiante para o duelo / Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do Sportv, além do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Jogando por um empate, o Sport entra em campo nesta quarta-feira (12) sem grande confiança por parte de sua torcida. Apenas quinto colocado no Campeonato Pernambucano, o Leão vem de quatro empates consecutivos na temporada.

Por outro lado, o Brusque aparece na vice-liderança do , tendo triunfado sobre a , Avaí e .

Provável escalação do Brusque: Zé Carlos; Zé Mateus, Cleyton, Ianson, Airton; Ruan Costa, Rodolfo Potiguar, Marco Antônio; Thiago Alagoano, Alex Sandro, Edu

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Raul Prata, Adryelson, Cleberson, Sander; Willian Farias, João Igor, Lucas Mugni; Marquinhos, Barcia, Elton

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 1 Brusque Campeonato Catarinense 2 de fevereiro Brusque 1 x 1 Atlético Tubarão Campeonato Catarinense 8 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brusque x Campeonato Catarinense 16 de fevereiro 18h30 (de Brasília) x Brusque Campeonato Catarinense 1 de março 18h30 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 2 Imperatriz 6 de fevereiro Decisão 0 x 0 Sport Campeonato Pernambucano 9 de fevereiro

Próximas partidas