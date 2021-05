Onde assistir a Brusque x Ponte Preta, pela Série B?

Equipes entram em campo neste domingo (30), às 11h (de Brasília), pela primeira rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Jogão pela primeira rodada da Série B: Brusque e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (30), à partir das 11h (de Brasília), no Augusto Bauer. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no pay-per-view. Na Goal , você também acompanha o duelo em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Brusque x Ponte Preta DATA Domingo, 30 de maio de 2021 LOCAL Augusto Bauer, Brusque - SC HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves (RJ)

Assistentes: Lilian da Silva e Thiago Rosa (RJ)

Quarto árbitro: William Machado (SC)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, transmitirão a partida deste domingo (30). Na Goal , você também segue a partida em tempo real .

Qual o número do SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRUSQUE

A equipe que foi derrotada pelo Avaí na semifinal do Campeonato Catarinense vem confiante para esse Série B. O treinador Jerson Testoni que tem o trabalho mais longevo do país perdeu alguns jogadores como Pirambu, Bruno Mota e Cleyton.

O Quadricolor segue se preparando para a estreia no Brasileiro Série B, contra a Ponte Preta no próximo domingo (30), às 11h, no Augusto Bauer! 🇱🇹 pic.twitter.com/gdDC4s7cun — Brusque FC (@Brusqueoficial) May 25, 2021

Provável escalação do Brusque: Dalberson; Toty, Iason, Everton, Oliveira; Potiguar, Matheus, Garcez, Bruno Alves; Alagoano, Fio.

PONTE PRETA

A Ponte que chegou até a final do Troféu do Interior, foi derrotada pelo Novorizontino. O técnico Fábio Moreno, foi afastado da função de treinador, como a missão de reduzir gastos muitos jogadores tiveram seus contratos encerrados como é o caso de Apodi, Luizão e Barreto.

Mas conta com novas contratações como Richard Alexandre e Lucas Cândido. A equipe terá o comando de Sandro Forner.

Fala, Nação. A #Macaca finalizou a preparação em Campinas e embarca, nesta tarde (28), para Santa Catarina, onde fará amanhã o último treino antes da estreia no domingo (30) contra Brusque no @brasileirãob. 🦍💪🏽⚽#VamosPonte #JogamosJuntos pic.twitter.com/uaN7yYjH5Y — A. A. Ponte Preta (de 🏠) (@aapp_oficial) May 28, 2021

Provável escalação do Ponte Preta: Ygor; Rafael Santos, Thiago Lopes, Albuquerque, Vinicius, Dawhan, Renatinho, Camilo, Moises; Paulo Sergio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRUSQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 0 x 0 Brusque Campeonato Catarinense 2 de maio de 2021 Brusque 0 x 1 Avaí Campeonato Catarinense 19 de maio de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Brusque Série B 5 de junho de 2021 11h (de Brasília) Avaí x Brusque Série B 13 de junho de 2021 20h30 (de Brasília)

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA RB Bragantino 1 (2) x 1 (4) Ponte Preta Troféu do Interior 16 de maio de 2021 Novorizontino 2 x 0 Ponte Preta Troféu do Interior 20 de maio de 2021

Próximas partidas