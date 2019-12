Onde assistir a Brugge x Real Madrid, pela Liga dos Campeões?

Merengues entram em campo com time misto já visando o clássico com o Barcelona na próxima semana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Invicto há quatro jogos na Liga dos Campeões, o Real Madrid entra em campo contra o Brugge já classificado para as oitavas de final da UCL. A partida será disputada nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x DATA Quarta-feira, 11 de dezembro LOCAL Jan Breydel - HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Merengues só foram derrotados na estreia da UCL / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão para o no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

REAL MADRID

Garantido nas oitavas de final, o Real Madrid pode entrar em campo com um time misto, já visando o clássico com o e a disputa pela liderança do Campeonato Espanhol na próxima semana.

O técnico Zinedine Zidane terá o reforço de Bale e Nacho, recuperado de lesão.

Por outro lado, Sergio Ramos e Kroos foram poupados e nem viajaram com o elenco para a Bélgica.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Odriozola, Militão, Varane, Mendy; Modric, Casemiro, Isco; Bale, Jovic, Vinicius Jr.

CLUB BRUGGE

Já eliminados da , a equipe belga busca garantir a terceira posição do Grupo A para disputar a .

Para o duelo, o Brugge entra em campo sem Clinton Mata e Krepin Diatta, suspensos após serem expulsos no empate com o na última rodada.

Provável escalação do Brugge: Mignolet; Mechele, Deli, Kossounou; Dennis, Vormer, Balanta, Rits, Ricca; Okereke, Tau

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

REAL MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Real Madrid 30 de novembro Real Madrid 2 x 0 La Liga 7 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Real Madrid La Liga 15 de dezembro 17h (de Brasília) Barcelona x Real Madrid La Liga 18 de dezembro 16h (de Brasília)

CLUB BRUGGE

JOGO CAMPEONATO DATA Oostende 1 (2) x (4) 1 Brugge La Liga 4 de dezembro Sint-Truiden 1 x 2 Brugge La Liga 7 de dezembro

Próximas partidas