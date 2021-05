Onde assistir a Brest x PSG, pela Ligue 1?

Times entram em campo em Paris neste domingo (23), pela última rodada; veja como acompanhar ao vivo na internet

Ainda dá! O PSG entra em campo contra o Brest neste domingo (23), no Parque dos Príncipes, a partir das 16h (de Brasília), pela última rodada do Campeonato Francês e sonhando com a conquista nacional. A partida terá transmissão ao vivo da OneFootball, por streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Reims DATA Domingo, 16 de maio de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O PSG precisa vencer para seguir lutando pelo título francês / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo da OneFootball, por streaming, a partir das 16h (de Brasília), deste domingo (16).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Sem depender apenas de si para ser campeão da Ligue 1, o PSG entra em campo precisando da vitória e torcendo por um tropeço do Lille. Os parisienses não terão Verratti, Berna e Kurzawa, machucados, enquanto Diallo e Gueye retornam à equipe.

Provável escalação do PSG: Navas; Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Pereira, Paredes; Di Maria, Neymar, Draxler; Mbappe.

BREST

O Brest chega à última rodada lutando contra o rebaixamento e precisa somar pontos para não depender de qualquer outro rival. O time não terá Romain Philippoteaux, Paul Lasne e Christophe Herelle, lesionados, enquanto Jean Lucas é dúvida.

📸 Photos de la séance de ce vendredi 💪🔴⚪

👉 https://t.co/picSwqOIBm pic.twitter.com/4xmz7iZDki — Stade Brestois 29 (@SB29) May 21, 2021

Provável escalação do Reims: Larsonneur; Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud; Honorat, Magnetti, Belkebla, Faivre; Mounie, Charbonnier.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA Monaco 0 x 2 PSG Copa da França 19 de maio de 2021 PSG 4 x 0 Reims Ligue 1 16 de maio de 2021

Próximas partidas

BREST

JOGO CAMPEONATO DATA Montpellier 0 x 0 Brest Ligue 1 16 de maio de 2021 Nice 3 x 2 Brest Ligue 1 9 de maio de 2021

