Como assistir a Brentford x Everton com uma VPN

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Premier League - Rodada 11 23 de nov. de 2026 - 15:00 Gtech Community Stadium

O Brentford recebe o Everton pela Premier League no Gtech Community Stadium, em Londres, com as duas equipes de volta à ação após a pausa para os jogos de seleções.

A equipe de Keith Andrews chega em busca de estabilidade. Venceu apenas uma das últimas cinco partidas, e as derrotas para Brighton e Liverpool a deixaram no meio da tabela.

O Brentford também enfrenta dificuldades para definir a escalação. Igor Thiago está suspenso, e uma longa lista de lesionados reduziu as opções da equipe em várias posições.

O Everton chega ao oeste de Londres em melhor fase. A equipe de David Moyes venceu as últimas três partidas, incluindo uma vitória por 3 a 1 sobre o Coventry City e outra por 1 a 0 fora de casa contra o Newcastle United.

Moyes vive um marco pessoal: seu 593º jogo no comando do clube é um recorde para o Everton. Jack Grealish voltou aos treinos e está novamente com o elenco após um mês afastado, embora o treinador tenha tomado cuidado para não destacar nenhum jogador em particular.

Os visitantes também têm uma questão envolvendo o goleiro. Jordan Pickford está no centro de um intenso debate sobre quem deve ser o titular da Inglaterra na posição, e a expectativa é que ele comece a partida no gol.

Veja tudo o que você precisa saber para acompanhar a partida.

As informações oficiais de transmissão desta partida ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão acrescentados assim que forem confirmados.

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