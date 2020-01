Onde assistir a Brasil x Uruguai, pelo Torneio Pré-Olímpico?

Seleção brasileira entra em campo nesta quarta (22), às 22h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca da segunda vitória no Pré-Olímpico, a seleção brasileira encara o na noite desta quarta-feira (22), às 22h30 (de Brasília). O clássico sul-americana terá transmissão no canal Sportv, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também poderá acompanhar os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO x Uruguai DATA Quarta-feira, 22 de janeiro de 2020 LOCAL Estadio Hernán Ramírez Villegas - HORÁRIO 22h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão pelo canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, você acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, minuto a minuto.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho na segunda vitória do Torneio Pré-Olímpico, o Brasil de André Jardine terá o retorno de Matheus Cunha, principal artilheiro da equipe, com nove gols em 11 jogos, além de mais algumas mudanças na equipe que venceu o na estreia.

"A gente está em início de temporada para a grande maioria dos jogadores, a maioria se adaptando à carga. Foi o primeiro jogo de 90 minutos do ano e estamos muito de olho na recuperação física. Temos ferramentas que mostram se eles se recuperaram ou não. Seria ruim ter que substituir no jogo pela parte física. É legal ter as três substituições, especialmente para mudar mais na frente, onde os jogadores têm desgaste maior", disse o treinador.

Por outro lado, assim como a seleção brasileira, o Uruguai também estreou com vitória no torneio. Na primeira rodada, venceu o por 1 a 0, com gol de Diego Rossi.

Provável escalação do Brasil: Ivan; Guga, Bambu, Nino e Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique e Pedrinho; Antony, Paulinho e Matheus Cunha

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil x Pré-Olímpico 25 de janeiro Brasil x Paraguai Pré-Olímpico 28 de janeiro

URUGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Bolívia x Uruguai Pré-Olímpico 25 de janeiro Peru x Uruguai Pré-Olímpico 28 de janeiro

