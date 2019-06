Onde assistir a Brasil x Qatar, pelo Torneio de Toulon

Seleção olímpica precisa de apenas um empate neste sábado (8) para garantir vaga nas semifinais

Líder do Grupo B com seis pontos, a seleção olímpica do está muito próxima de garantir a classificação na semifinal do Torneio de Toulon. A equipe de André Jardine precisa de apenas um empate com o Qatar neste sábado (8), às 12h30 (de Brasília), em jogo válido pela terceira rodada. O duelo terá transmissão ao vivo da Espn Brasil.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Brasil x Qatar DATA Sábado, 8 de junho LOCAL Stade Jules-Ladoumègue - FRA HORÁRIO 12h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: MoWa Press

O duelo entre Brasil x Qatar será transmitido pelo canal Espn Brasil. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

Embalado com duas vitórias consecutivas por 4 a 0 sobre a Guatemala e a , a seleção olímpica está muito próxima de garantir a classificação às semifinais do Torneio Maurice Revello, o antigo Torneio de Toulon, na França.

O Brasil lidera o Grupo B com seis pontos, enquanto França e Guatemala vêm em seguida, empatados com três. Ambos têm campanhas idênticas nos critérios de desempate.

Provável escalação: L. Perri; Emerson, Lyanco, Murilo, Iago; Matheus Henrique, Douglas Luiz; Antony, Pedrinho, B. Tabata; Pedro

Mais artigos abaixo

QATAR

Sem nenhuma chance de classificação, o segura a lanterna do Grupo B, sem nenhum ponto somado depois das duas derrotas sofridas para a França e Guatemala.

Provável escalação: Naim; Hussain Bahzad, Issa, Kamal; Amro, Bader, Al Ahrak, Masoud, Ahmed; Palang, Mazeed