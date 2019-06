Onde assistir a Brasil x Jamaica, pela Copa do Mundo feminina

Seleção fará a sua estreia no Mundial da França neste sábado (8), às 10h30 (de Brasília)

O estreia na feminina neste domingo (9), contra a , na , às 10h30 (de Brasília). A partida será transmitida pela TV Globo, além do Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal , o torcedor também poderá acompanhar o duelo em tempo real, com narração lance a lance, clicando AQUI !

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Brasil x Jamaica DATA Domingo - 9 de junho LOCAL Stade des Alpes - FRA HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Paulo Fernandes / )

O jogo será transmitido na TV Globo e Sportv. Aqui, na Goal , você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS

BRASIL

No Grupo C, o Brasil estreia no Mundial da França em busca de seu primeiro título na competição.

A seleção ficou duas semanas se preparando para o Mundial em , e seguiu para a cidade de Grenoble, na quarta-feira (5) onde faz a estreia na competição.

Além de Marta, a seleção tem outras duas jogadoras em fase de transição após se lesionarem: Erika, que teve entorse no tornozelo esquerdo, e Luana, com edema inflamatório na região do quadríceps da coxa esquerda.

JAMAICA

A seleção fará a sua primeira participação no Mundial após ter vencido o Panamá por 4 a 2 nos pênaltis, a partida havia empatado em 2 a 2.