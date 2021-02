Onde assistir a Brasil x Canadá feminino, pela SheBelieves Cup?

Seleção feminina que se despedir com vitória na SheBelieves Cup; saiba como assistir e acompanhar o jogo desta quarta-feira (24)

Uma vitória e uma derrota. Este é o retrospecto da seleção brasileira feminina em 2021. Após a goleada contra a Argentina, o Brasil perdeu para as atuais campeãs do mundo, a seleção dos Estados Unidos. O próximo desafio também não será dos mais fáceis: as comandadas de Pia Sundhage enfrentam o Canadá, pela SheBelieves Cup. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, na quarta-feira (24), às 18h (de Brasília). Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil x Canadá DATA Quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021 LOCAL Exploria Stadium - Orlando, EUA HORÁRIO 18h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Reprodução/Twitter/Sam Robles/CBF

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, em TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

Se preparando para as Olímpiadas de Tóquio, o Brasil fez bons jogos até aqui na SheBelieves Cup, sob o comando do treinadora Pia Sundhage, mesmo na derrota por 2 a 0 para a seleção americana, que era a favorita no confronto.

Mesclando a juventude de atletas como Giovanna e Ivana Fuso com a experiência de figurinhas carimbadas como Marta e Cristiane, a sueca tenta encontrar a melhor formação para levar a seleçào brasileira à conquista de títulos inéditos na categoria.

Pia não poderá contar com Kathellen, que infelizmente sofreu uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho direito no último jogo. A defensora Antonia também é desfalque com um leve edema na coxa direita.

Provável escalação do Brasil: Bárbara; Camilinha, Bruna Benites, Rafaelle e Tamires; Bia Zaneratto, Andressinha, Andressa Alves e Marta; Ludmila e Debinha.

CANADÁ

A seleção canadense não tem demonstrado o bom futebol de anos atrás na atual edição da SheBelieves Cup. Após estrear com derrota para os Estados Unidos, a equipe teve dificuldades para vencer a argentina e conseguiu o gol da vitória já nos acréscimos do segundo tempo.

Vale destacar que o Canadá está desfalcado de importantes jogadores para o SheBelieves Cup 2021. A principal ausência é Christine Sinclair, capitã e maior artilheira da equipe, fora por lesão assim como Diana Matheson. Kadeisha Buchanan, Ashley Lawrence e Jordyn Huitema não foram liberadas por seus clubes franceses. O mesmo aconteceu com Formiga e Luana pelo lado da seleção canarinho.

Provável escalação do Canadá: Stephanie Labbé; Gabrielle Carle; Jade Rose, Shelina Zadorsky e Allysha Chapman; Jordyn Listro, Sophie Schmidt, Jessie Fleming, Janine Beckie e Adriana Leon; Nichelle Prince.

ÚLTIMOS JOGOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 4 x 1 Argentina SheBelieves Cup 17 de fevereiro de 2021 Estados Unidos 2 x 0 Brasil SheBelieves Cup 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

A CBF ainda não confirmou quais serão as próximas partidas da seleção brasileira feminina de futebol.

CANADÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Estados Unidos 1 x 0 Canadá SheBelieves Cup 17 de fevereiro de 2021 Canadá 1 x 0 Argentina SheBelieves Cup 21 de fevereiro de 2021

Próximas partidas