Onde assistir a Brasil x Bolívia, pelo Torneio Pré-Olímpico?

Seleções entram em campo nesta terça-feira (28), às 22h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Buscando a classificação antecipada no Torneio Pré-Olímpico, o encara a na noite desta terça-feira (28), às 22h30. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar o duelo em tempo real, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO E ONDE É?

JOGO Brasil x Bolívia DATA Terça-feira, 28 de janeiro LOCAL Centenário de Armênia - Armênia, HORÁRIO 22h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal , você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS

Atual campeã olímpica, a seleção brasileira, que folgou na rodada, lidera a chave com seis pontos (duas vitórias em dois jogos). Agora, basta apenas um triunfo contra os donos da casa para garantir antecipadamente a classificação para o quadrangular final.

Por outro lado, no grupo A, e dividem a primeira colocação, com seis pontos, seguidos por Colômbia e , ambos com três.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Brasil: Ivan; Guga, Nino, Robson Bambu, Caio Henrique; Bruno Guimarães, Matheus Henrique; Antony, Matheus Cunha, Paulinho

Provável escalação da Bolívia: Cordano; Quinteros, Carrasco, Reyes, Fernández; Figueroa, Villaroel, Bustamante, Sánchez; Vaca, Abrego

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Brasil x Pré-Olímpico 31 de janeiro 22h30 (de Brasília)

BOLÍVIA