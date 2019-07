Onde assistir a Brasil x Argentina, pela semifinal da Copa América

Seleções entram em campo nesta terça-feira (2) em busca de uma vaga na grande decisão do torneio

Pela semifinal da , e entram em campo nesta terça-feira (2), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, de olho na classificação para a final, que será disputada no dia 7 de julho, no Maracanã . O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo e Sportv. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Brasil x Argentina DATA Terça-feira, 2 de julho LOCAL Mineirão - Belo Horizonte HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



Foto: Getty Images

O duelo será transmitido ao vivo pela TV Globo e Sportv. Aqui, na Goal, você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

Com duas vitórias e um empate na primeira fase da Copa América, a seleção brasileira entra em campo após ter eliminado o nos pênaltis nas quartas de final.

Em busca do primeiro título sob o comando do técnico Tite, a equipe terá de passar pela Argentina de Lionel Messi, que também busca quebrar o jejum de 26 anos sem conquistas.

O técnico Tite poderá contar com o retorno de Casemiro, que cumpriu suspensão no último jogo e foi substituído por Allan. Os outros 10 titulares devem ser os mesmos que iniciam a partida contra o .

Escalação do Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Filipe Luís; Casemiro, Arthur e Coutinho; Gabriel Jesus, Firmino e Cebolinha.

ARGENTINA

Após susto na primeira fase e se classificar em segundo no Grupo B, a Argentina eliminou a após vencer por 2 a 0, e agora busca a seleção quebrar o jejum de 26 anos sem títulos.

O técnico Lionel Scaloni deve repetir a escalação das quartas de final, com o zagueiro Foyth na lateral direita, além de Pezella e Acuña no meio de campo. No ataque argentino, o trio formado por Messi, Lautaro e Aguero.

Armani, Foyth, Pezzella, Otamendi e Tagliafico; Paredes, De Paul e Acuña; Messi, Lautaro Martínez e Agüero