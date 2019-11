Onde assistir a Brasil x Argentina, pela final do Torneio Tenerife Sub-23

Seleções decidem o título neste domingo (17), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Valendo o título do Torneio Tenerife Sub-23, e entram em campo neste domingo (17), às 16h45 (de Brasília), na . A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Argentina x Brasil DATA Domingo - 17 de novembro LOCAL Tenerife - ESP HORÁRIO 16h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Gety Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL

Após vencer os por 1 a 0 com gol de Matheus Cunha, o Brasil Sub-23 chega na final com a Argentina sendo a sua adversária, após eliminar as Ilhas Canárias.

Provável escalação do Brasil: Phelipe ( ), Guga ( ), Lyanco ( ), Ibañez ( ), Caio Henrique ( ); Thiago Maia ( ), Matheus Henrique (Grêmio), Pedrinho ( ); Paulinho ( ), Arthur ( ) e Matheus Cunha (RB Leipizig).