Onde assistir a Brasil de Pelotas x Cruzeiro, pela Série B?

Os times entram em campo neste sábado (3), às 19h (de Brasília), no Bento Freitas; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

E o Cruzeiro segue lutando por melhores posições na Série B do Campeonato Brasileiro : o time, vindo de empate diante do Guarani, visita o Brasil de Pelotas, neste sábado (3), às 19h (de Brasília), no Bento Freitas, pela nona rodada da competição. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e no Premiere , no pay-per-view. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Brasil de Pelotas x Cruzeiro DATA Sábado, 3 de julho de 2021 LOCAL Bento Freitas - Pelotas, RS HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Rafael Carlos Salgueiro Lima (AL)

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva (AL) e Wagner José da Silva (AL)

Quarto árbitro: Francisco Soares Dias (RS)

ONDE VAI PASSAR?



O Cruzeiro quer voltar a vencer na Série B / Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que irão passar o jogo deste sábado (3), às 19h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

Qual é o número do canal da SporTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Qual é o número do canal do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV: 721 a 728 no HD

721 a 728 no HD TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

230 a 244 (632 a 640 no HD) CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

220 a 228 (721 a 728 no HD) VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas) OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BRASIL DE PELOTAS

Fazendo campanha irregular na Série B, o Brasil de Pelotas está na zona de rebaixamento e quer pontuar rápido para sair da situação complicada. Vindo de três jogos sem vencer, joga em casa contra o Cruzeiro e quer os três pontos.

🔴⚫ Xavante não consegue marcar e é derrotado pelo Brusquehttps://t.co/o3HNvE0et2



📷 Jefferson Alves pic.twitter.com/ACOO6eU43p — GE Brasil (@GEBrasilOficial) June 30, 2021

Provável escalação do Brasil de Pelotas: Matheus Nogueira, Thalys, Ícaro, Heverton e Kevin; Rômulo, Bruno Matias, Gabriel Terra, Lucas Santos, Fabrício e Welinton.

CRUZEIRO

A Raposa parece não conseguir uma boa sequência: alterna vitórias com derrotas rodada a rodada e quando parece que vai engrenar, volta a jogar mal e perder. Vindo de dois jogos sem vitória, quer vencer o Brasil de Pelotas para se recuperar na competição.

Após o empate com 3 a 3 diante do Guarani, a tendência é que Mozart volte a utilizar uma linha de três zagueiros: Ramon está de volta após cumprir suspensão e já deve ser titular. Por outro lado, Cáceres, Ariel Cabral e Bissoli foram cortados. Jadson, sendo negociado com o Juventude, é outro que não foi relacionado.

🦊📝 Com retorno de Ramon, Cruzeiro terá 20 atletas relacionados para duelo diante do Brasil de Pelotas.



Saiba mais: https://t.co/KZ5JvifP3a pic.twitter.com/tbQKcJYiD1 — Cruzeiro 🦊 (@Cruzeiro) July 1, 2021

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Joseph, Ramon e Weverton; Cáceres, Bruno José, Matheus Barbosa, Rômulo e Felipe Augusto; Bissoli e Marcinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BRASIL DE PELOTAS

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil de Pelotas 1 x 1 Ponte Preta Brasileirão Série B 25 de junho de 2021 Brusque 1 x 0 Brasil de Pelotas Brasileirão Série B 30 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Operário x Brasil de Pelotas Brasileirão Série B 10 de julho de 2021 11h (de Brasília) Vila Nova x Brasil de Pelotas Brasileirão Série B 13 de julho de 2021 16h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 2 x 1 Cruzeiro Brasileirão Série B 27 de junho de 2021 Cruzeiro 3 x 3 Guarani Brasileirão Série B 30 de junho de 2021

Próximas partidas