Onde assistir a Botafogo x Santos, pelo Brasileirão

Peixe visita o Bota neste domingo (21) pela 11ª rodada do torneio nacional

e se enfrentam neste domingo (21), às 11h (de Brasília), no Engenhão, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Na Goal, você acompanha em tempo real, lance a lance, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Botafogo x Santos DATA Domingo, 21 de julho LOCAL Engenhão - Rio de Janeiro HORÁRIO 11h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Ocupando a sexta posição do Brasileiro, com 16 pontos, o Alvinegro vem de um empate com o sem gols, e agora busca o resultado positivo após duas rodadas sem saber o que é vencer.

Provável escalação:

SANTOS

Segundo colocado, com 23 pontos, três a menos que o líder , o deverá ter dois desfalques para o duelo no Rio de Janeiro: além de Kaio Jorge, o volante Jobson, com entorse no tornozelo direito, também não participou das atividades durante a semana.

Provável escalação: