Onde assistir a Botafogo x CSA, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes encerram a 27ª rodada nesta segunda-feira (21), às 20h (de Brasília) ; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em confronto direto pela permanência na Série A, e entram em campo na noite desta segunda-feira (21), às 20h (de Brasília), no Nilton . A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal , o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x CSA DATA Segunda-feira, 20 de outubro LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Ainda sem contar com Alex Santana, o técnico Alberto Valentim busca alternativas, uma vez que ainda perdeu Rodrigo Pimpão, com lesão joelho direito e Lucas Campos machucou o olho direito.

Desta forma, Leonardo pode ganhar a vaga de titular, além do retorno de Gabriel. Carli, em recuperação de desconforto muscular, é dúvida.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández, Marcinho, Marcelo Benevenuto (Carli), Gabriel e Yuri; Cícero, Bochecha e João Paulo; Valencia, Luiz Fernando e Diego Souza

CSA

Com 26 pontos e ocupando a 18ª posição do Brasileirão, o CSA entra em campo com ausência de dois titulares: o goleiro Jordi e o atacante Bustamante.

Vale destacar que o time faz contra o Botafogo um confronto direito na luta pela permanência na primeira divisão.

Provável escalação do CSA: João Carlos; Dawhan, Alan Costa, Castán e Carlinhos; Naldo, João Vitor, Jonatan Gómez e Apodi; Bruno Alves e Alecsandro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Botafogo Brasileirão 13 de outubro 2 x 1 Botafogo Brasileirão 16 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Botafogo Brasileirão 27 de outubro 16h (de Brasília) Botafogo x Brasileirão 31 de outubro 19h30 (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 CSA Brasileirão 12 de setembro CSA 2 x 2 Brasileirão 16 de outubro

Próximas partidas