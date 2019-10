Onde assistir a Botafogo x Cruzeiro, pelo Brasileirão Série A 2019

Em duelo direto contra o Z-4, equipes entram em campo nesta quinta-feira (31), às 21h30; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Visando se afastar do risco de rebaixamento, e entram em campo nesta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RJ), além do Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Cruzeiro DATA Quinta-feira, 31 de outubro LOCAL Estádio Nilton - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo do canal Sportv (exceto RJ), além do Premiere na TV fechada. Aqui, na Goal , o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Vindo de derrota para o por 3 a 0 na última rodada, e seguindo na 13ª posição, com 33 pontos, o Botafogo sabe que precisa ser mais regular para encerrar o Brasileirão sem riscos.

"Acredito que a gente tem que engrenar o antes possível, que seja nessa quinta-feira no nosso estádio, contra o Cruzeiro. Para a gente engrenar nessa reta final de campeonato, começar a ganhar e se afastar de perigos", disse Gatito.

Para o confronto em casa com o Cruzeiro, Gilson, Marcelo, Pimpão e Marcos Vinícius seguem fora, enquanto Leonardo pode ser substituído por Igor Cássio na ala esquerda.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández, Marcinho, Carli, Gabriel e Barros; Cícero, Santana; Fernando, Diego Souza, Cássio; Rangel

CRUZEIRO

, a deseja os três pontos no Rio Janeiro para enfim tentar sair do Z-4.

Para o duelo, Dedé e Rodriguinho seguem como desfalques. Por outro lado, Éderson, após cumprir suspensão, está de volta.

Provável escalação do Cruzeiro: Fábio; Orejuela, Bruno, Cacá, Dodô; Henrique, Ederson; Robinho, Neves, David; Fred

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 1 Brasileirão 22 de outubro Grêmio 3 x 0 Botafogo Brasileirão 27 de outubro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Botafogo Brasileirão 3 de novembro 19h (de Brasília) Botafogo x Brasileirão 7 de novembro 20h (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Cruzeiro Brasileirão 19 de outubro Cruzeiro 1 x 1 Brasileirão 27 de outubro

Próximas partidas