Onde assistir a Botafogo x Corinthians, pelo Brasileirão Série A 2019

Equipes entram em campo mirando a vitória neste domingo (24), às 18h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado, o encara o neste domingo (24), às 18h (de Brasília), em duelo válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Corinthians DATA Domingo, 24 de novembro LOCAL Estádio Nilton - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Botafoguenses querem a vitória neste domingo

O duelo terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal, o torcedor poderá ficar ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Com apenas uma vitória nos últimos seis jogos, o Alvinegro entra em campo com o técnico Alberto Valentim pressionado e flertando com o Z4 do Brasileirão.

Na 14ª posição, com 36 pontos, o Bota está apenas um ponto , primeiro time que abre a zona de rebaixamento.

Para o jogo, o zagueiro Carli, suspenso, desfalca a equipe. Marcelo Benevenuto, recuperado de lesão, pode retornar.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Fernando, Gabriel, Kanu e Lucas Barros; Paulo, Cícero; Fernando, Santana e ; Diego Souza

CORINTHIANS

Há três jogos sem saber o que é perder ( uma vitória e dois empates), o entra em campo neste domingo visando se aproximar ainda mais da classificação para a .

Para o duelo no Rio de Janeiro, o Corinthians deve ser escalado com Vagner Love no ataque, uma vez que Boselli irá desfalcar a equipe.

O Corinthians ocupa a oitava posição, com 50 pontos.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel e Júnior Urso; Mateus Vital, Pedrinho e Janderson (Clayson); Vagner Love

