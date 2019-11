Onde assistir a Botafogo x Avaí, pelo Brasileirão 2019

Equipes entram em campo nessa segunda (11), pela 32ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O recebe o Avaí nessa segunda-feira (11), às 20h (de Brasília), no Estádio Nilton , pela 32ª rodada do Brasileirão. O duelo terá transmissão do SporTV e do Premiere , aqui na Goal você acompanha o duelo em tempo real.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Avaí DATA Segunda-feira, 11 de novembro LOCAL Estádio Nilton Santos - Rio de Janeiro, BRA HORÁRIO 20h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?





O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV e Premiere para todo o , na TV fechada. Aqui, na Goal , você fica ligado no duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BOTAFOGO

Luiz Fernando e Fernando estão suspensos e não jogam.

Marcinho, Marcelo, Gilson, Rodrigo Pimpão e Marcos Vinicius estão lesionados e não jogam.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernández; Rickson, Carli, Gabriel e Yuri; João Paulo, Cícero, Alex Santana; Leo , Diego Souza e Igor Cássio.

AVAÍ

Daniel Amorim, Iury, Douglas, Jonny Mosquera, Bruno Sávio e Matheus Lucas estão lesionados e são desfalques.

Léo e Richard Franco estão suspensos e não jogam.

Provável escalação do Ceará: Vladimir, Lourenço, Betão, Eduardo Kunde, Igor Fernandes; Luanderson, Matheus Barbosa, Pedro Castro; João Paulo, Jonathan e Caio Paulista.